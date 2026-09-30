Dr. Adams & Associates analysiert als M&A-Berater den Markt für Bestands- und Unternehmensverkäufe im Maklersegment. Erkenntnisse werden jährlich in komprimierter Form veröffentlicht. Im Folgenden wird die Entwicklung von Juli 2025 bis Juni 2026 wiedergegeben. Ein Artikel von Dr. Stefan G. Adams, Geschäftsführer der Dr. Adams & Associates GmbH & Co. KGTransaktionen jenseits der 40-Mio.-Euro-Kaufpreisgrenze - die "Leuchtturmprojekte" der Branche - sind mangels verfügbarer Zielunternehmen zur Seltenheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact