NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der London Stock Exchange beim Kursziel von 10600 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Enrico Bolzoni sieht bei der Deutschen Börse zwar unmittelbar mehr Potenzial, wie er am Dienstag in seinem Branchenkommentar schrieb. Die operative Entwicklung sei aber auch bei den Londonern stark. Zudem verdiene die gute Diversifikation mehr Aufmerksamkeit und die Bewertung sei reizvoll./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B0SWJX34
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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