München (ots) -- Sechs Couples stellen sich der schaurigsten "CoupleChallenge" aller Zeiten- Alte Rivalitäten, enge Freundschaften und starke Teams treffen im Camp aufeinander- "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+Jetzt ist klar, wer sich dem Grusel stellt! In "CoupleChallenge - Halloween Edition" ziehen sechs Reality-Couples ins düstere Camp in Sachsen. Mit dabei sind Giuliana und Valencia, Lena und Umut, Sam und Rafi, Jenny und Vanessa, Jasmin und Patricia sowie Jerry und Chris. Zwischen noch offenen Rechnungen, eingespielten Teams und schaurigen Herausforderungen ist damit also reichlich Spannung garantiert. "CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf RTL+.Wenn sich die Tore zum Halloween-Camp öffnen, wird es nicht nur wegen der schaurigen Challenges ungemütlich. Denn auch zwischen den sechs Couples steckt ordentlich Zündstoff: Giuliana und Valencia, Lena und Umut, Sam und Rafi, Jenny und Vanessa, Jasmin und Patricia sowie Jerry und Chris stellen sich gemeinsam dem Kampf um bis zu 66.600 Euro.Für Lena und Umut ist die "CoupleChallenge" das erste gemeinsame Reality-Format. Das Paar will zeigen, dass es als Team funktioniert - und verfolgt dabei vor allem ein Ziel: den Sieg. Umut kündigt bereits an, taktisch spielen, Allianzen schmieden und in den Challenges alles geben zu wollen. Mit Sam und Rafi wartet zudem ein Wiedersehen auf ihn, das nach den gemeinsamen Erfahrungen bei "Das Sommerhaus der Stars" Konfliktpotenzial birgt.Sam Dylan und Rafi bringen reichlich Reality-Erfahrung mit ins Camp. Während Sam mit Horror und Grusel wenig anfangen kann, geht Rafi deutlich unerschrockener an die Sache heran. Dass sie nicht von allen freudig begrüßt werden, stört sie nicht im geringsten. Die Zwillingsschwestern Jenny und Vanessa Graßl verbindet eine besonders enge Beziehung - entsprechend gut wissen sie, wie die jeweils andere tickt. Ob ihnen das auch in den Challenges zugutekommt, wird sich zeigen. Höhe, tiefes Wasser und ekelige Tiere könnten die beiden allerdings an ihre Grenzen bringen.Giuliana Farfalla und Valencia tauschen Glamour gegen Grusel: Für die beiden Luxus-Girls wird das düstere Camp zur ungewohnten Kulisse. Wie gut sie mit Schreckmomenten, düsteren Überraschungen und dem rustikalen Camp-Alltag klarkommen, wird sich zeigen. Für zusätzlichen Wirbel könnte Giuliana sorgen - denn im Camp verdreht sie einem ganz bestimmten Mann den Kopf.Jasmin Herren und Patricia Blanco kennen sich seit rund 20 Jahren und setzen auf Ehrgeiz, Taktik und Lebenserfahrung. Gleichzeitig bringt ihre gemeinsame Reality-Vergangenheit reichlich Stoff für Auseinandersetzungen mit: Sowohl mit Sam als auch mit Rafi gibt es Vorgeschichten.Jerry und Chris lernten sich erst kürzlich bei "Are You The One?" kennen und wurden schnell enge Freunde. Sportlich trauen sie sich einiges zu, im Camp wollen sie vor allem mit direkter Art, einer klaren Strategie und den richtigen Alllianzen punkten."CoupleChallenge - Halloween Edition" ab dem 9. Oktober wöchentlich zwei neue Folgen auf RTL+. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Halloween Edition auch bei RTLZWEI ausgestrahlt. Das Format wird von RTL Studios produziert.Presseinfos sowie Bildmaterial finden Sie hier: CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/couplechallenge-das-staerkste-team-gewinnt).Über "CoupleChallenge - Halloween Edition":"CoupleChallenge - Halloween Edition" ist ein Spin-off des Reality-Formats "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt". Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, treten in einem düsteren Halloween-Setting gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen von Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das unterlegene Couple muss die Show verlassen. Zusätzlich sorgen Halloween-Challenges, gruselige Aktionen, Schreckmomente und absurde Flüche für besondere Herausforderungen im Camp.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6361820