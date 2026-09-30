Stuttgart (ots) -Zum Jahresende werden für viele Unternehmer offene Investitionsentscheidungen konkret. Gerade bei einem bestehenden IAB gilt es, steuerliche Fristen im Blick zu behalten, ohne die wirtschaftliche Qualität einer Investition aus den Augen zu verlieren. Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher können dabei Sachwert, laufende Erträge und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten verbinden. Warum eine frühzeitige Auswahl entscheidend ist und worauf Unternehmer bei einem Energieinvestment achten sollten, erfahren Sie hier.Wer als Unternehmer investieren möchte, entscheidet nicht allein über die Höhe des eingesetzten Kapitals. Ebenso wichtig ist, ob sich ein Vorhaben wirtschaftlich lohnt und wie es sich in die eigene steuerliche Situation einfügt. Zum Jahresende gewinnt diese Abwägung besonders an Bedeutung, wenn bereits ein Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG gebildet wurde. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen können damit bis zu 50 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines begünstigten Wirtschaftsguts berücksichtigt werden. Die entsprechende Investition muss jedoch innerhalb der gesetzlichen Investitionsfrist erfolgen. Damit stellt sich die Frage, welches Projekt die steuerlichen Anforderungen erfüllt und zugleich wirtschaftlich überzeugt. Für die Prüfung des Vorhabens, die Vertragsgestaltung, eine mögliche Finanzierung und die Abstimmung mit dem Steuerberater sollte dabei ausreichend Zeit eingeplant werden. "Problematisch wird es dann, wenn der Kalender plötzlich die Investitionsentscheidung bestimmt. Dann bleibt immer weniger Raum, verschiedene Projekte sauber gegeneinander abzuwägen und die Entscheidung auf ihre langfristige Tragfähigkeit auszurichten", erklärt Marc Hegemann, Co-Gründer von PVMarktplatz.de."Je früher Unternehmer mit der Suche beginnen, desto mehr Spielraum bleibt, um ein Projekt nicht nur nach dem Zeitplan, sondern nach seiner wirtschaftlichen Qualität auszuwählen", so Marc Hegemann weiter. Genau hier setzt er mit PVMarktplatz.de an. Der zur PVMarktplatz GmbH gehörende Marktplatz bietet Zugang zu Photovoltaik-Direktinvestments, Bestandsanlagen, fertiggestellten PV-Projekten und Batteriespeicherprojekten. Marc Hegemann bringt dabei die wirtschaftliche und unternehmerische Perspektive ein, während Co-Gründer Mark Breit technische Erfahrung aus der Photovoltaik-Montage, Projektentwicklung, Dachtechnik und Elektrotechnik mitbringt. Auf dieser Grundlage können Unternehmer verfügbare Energieinvestments frühzeitig prüfen und dabei wirtschaftliche Qualität, technische Umsetzung, Finanzierung und den individuell relevanten Investitionszeitpunkt berücksichtigen.Warum der Steuervorteil allein noch kein gutes Energieinvestment ausmachtDer IAB kann für Unternehmer ein konkreter Anlass sein, sich mit einem Photovoltaik-Investment oder Batteriespeicher zu beschäftigen. Ob daraus eine langfristig sinnvolle Investition wird, entscheidet sich jedoch nicht allein am steuerlichen Effekt. Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, ob das jeweilige Projekt wirtschaftlich trägt. Bei einer Photovoltaikanlage hängt das etwa davon ab, zu welchem Preis sie erworben wird, welche Stromerträge zu erwarten sind und welche laufenden Kosten und vertraglichen Bedingungen diesen Erträgen gegenüberstehen. Auch der Standort und die technische Ausführung spielen dabei eine wichtige Rolle. Bei einem Batteriespeicher verschiebt sich der Blick hingegen stärker auf das technische Konzept, die Marktanbindung und die Frage, über welches Modell langfristig Erlöse erwirtschaftet werden können. Ein steuerlicher Vorteil kann eine solche Investition zusätzlich interessant machen, eine schwache wirtschaftliche Grundlage aber nicht ausgleichen.Wie unterschiedlich diese wirtschaftliche Grundlage aussehen kann, zeigt sich vor allem bei den jeweiligen Ertragsmodellen. Photovoltaikanlagen können je nach Projekt beispielsweise über EEG-Vergütung, Direktvermarktung oder langfristige Stromlieferverträge Erlöse erzielen. Batteriespeicher funktionieren anders: Sie können Energie aufnehmen, speichern und zu einem späteren Zeitpunkt flexibel vermarkten oder systemdienlich einsetzen. Welches Ertragsmodell langfristig trägt, lässt sich deshalb nicht losgelöst vom konkreten Projekt, seiner technischen Ausgestaltung und den jeweiligen Rahmenbedingungen beurteilen.Warum fertige Energieprojekte bei engem Zeitfenster interessant werdenNeben der wirtschaftlichen Qualität entscheidet zum Jahresende auch die tatsächliche Umsetzbarkeit darüber, welche Projekte infrage kommen. Gerade bei Neubauprojekten lässt sich der Zeitplan nicht beliebig verkürzen. Baufortschritt, Lieferzeiten, verfügbare Handwerker, Materialverfügbarkeit, Genehmigungsfragen und Netzanschluss können beeinflussen, wann ein Projekt tatsächlich umgesetzt werden kann. Bei Photovoltaikanlagen ist die Inbetriebnahme zudem wirtschaftlich relevant, weil erst dann laufende Erträge aus der Stromerzeugung entstehen."Bei einem fertigen oder bereits bestehenden Projekt sind viele Faktoren, die einen Neubau zeitlich verzögern können, bereits geklärt. Das kann gerade dann relevant sein, wenn für die Investition nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung steht", erklärt Mark Breit. Für Unternehmer kommen deshalb bereits bestehende Photovoltaikanlagen, fertiggestellte PV-Projekte oder kurzfristig übernahmefähige Batteriespeicherprojekte infrage. Das Wirtschaftsgut existiert in diesen Fällen bereits oder steht kurzfristig zur Übernahme bereit und muss nicht erst vollständig geplant, beschafft und errichtet werden. PVMarktplatz.de berücksichtigt deshalb insbesondere zum Jahresende auch kurzfristig verfügbare Investments. Ob ein Projekt steuerlich zum jeweiligen IAB und zum erforderlichen Investitionszeitpunkt passt, muss allerdings im Einzelfall mit dem Steuerberater geklärt werden.Bei Bestandsanlagen kann je nach Projekt ein weiterer Vorteil hinzukommen: Statt die wirtschaftliche Bewertung ausschließlich auf Prognosen zu stützen, können bereits reale Betriebsdaten vorliegen. Produktionsdaten zeigen, welche Strommengen tatsächlich erzeugt wurden, Stromabrechnungen machen bisherige Erlöse nachvollziehbar und dokumentierte Betriebserfahrungen können Hinweise auf Wartungsbedarf, technische Auffälligkeiten und laufende Kosten liefern. Sind diese Informationen vollständig und fachlich geprüft, schaffen sie eine zusätzliche Grundlage, auf der Investor, Steuerberater, Finanzierer und technische Prüfer das konkrete Vorhaben beurteilen können.Eine frühzeitige Finanzierungsplanung schafft HandlungsspielraumMit der Auswahl eines passenden Energieinvestments stellt sich zugleich die Frage nach der Finanzierung. Unternehmer sollten deshalb frühzeitig klären, welche Investitionssumme für sie infrage kommt, wie viel Eigenkapital eingesetzt werden kann und ob zusätzlich Fremdkapital benötigt wird. Gerade bei einem engen Zeitfenster sollte diese Frage parallel zur Projektsuche beantwortet werden. "Wer die Finanzierung zu spät angeht, schränkt seinen eigenen Handlungsspielraum unnötig ein. Im ungünstigsten Fall ist ein wirtschaftlich passendes Projekt verfügbar, kann aber innerhalb des erforderlichen Zeitfensters nicht mehr finanziert werden", erklärt Marc Hegemann.Dieser zeitliche Vorlauf ist vor allem deshalb wichtig, weil einer Finanzierungsentscheidung eine umfassende Prüfung vorausgeht. Die Bank betrachtet dabei nicht nur das Energieprojekt selbst, sondern in der Regel auch den Investor und seine Bonität, mögliche Sicherheiten, bestehende Verträge und den geplanten Finanzierungsaufbau. Umso wichtiger ist es, die erforderlichen Unterlagen frühzeitig zusammenzustellen. Bei Bestandsanlagen können vorhandene Verträge und historische Ertragsdaten zusätzlich dabei helfen, das Projekt fundierter zu bewerten. PVMarktplatz.de kann Investoren in diesem Prozess über einen Finanzierungspartner aus dem Bankenumfeld bei der Strukturierung und Vermittlung einer passenden Finanzierung unterstützen. Ob und zu welchen Konditionen diese zustande kommt, entscheidet die finanzierende Bank jedoch immer auf Grundlage des jeweiligen Einzelfalls.Wenn aus dem steuerlichen Anlass eine langfristige Investition wirdEin bestehender IAB kann der Anlass sein, sich mit einem Photovoltaik-Investment oder Batteriespeicher zu beschäftigen. Die eigentliche Entscheidung reicht jedoch über den steuerlichen Effekt hinaus. Schließlich erwerben Unternehmer einen realen Sachwert, der über Jahre Erträge erwirtschaften soll. Entsprechend sollten Projektqualität, Ertragsmodell, Investitionszeitpunkt und Finanzierung gemeinsam betrachtet werden.Auch PVMarktplatz.de richtet den Blick deshalb zunehmend über klassische Photovoltaik-Direktinvestments hinaus auf weitere Investitionen in Energieinfrastruktur wie Batteriespeicher. Unterschiedliche Projektarten und Investitionsgrößen ermöglichen es Unternehmern, gezielt nach einem Energieinvestment zu suchen, das zur eigenen wirtschaftlichen Ausgangslage und zum vorgesehenen Investitionsrahmen passt. "Eine gute Investition erkennt man nicht daran, dass sie zum Jahresende noch schnell möglich ist. Sie muss auch dann noch sinnvoll sein, wenn der steuerliche Anlass längst erledigt ist", fasst Marc Hegemann zusammen.Sie möchten prüfen, wie sich Ihre Photovoltaikanlage strukturiert, marktgerecht und mit Zugang zu den passenden Investoren veräußern lässt? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von PVMarktplatz.de (http://pvmarktplatz.de) und lassen Sie sich unverbindlich zum Verkaufsprozess und den Möglichkeiten für Ihr konkretes Projekt beraten!Pressekontakt:PVMarktplatz GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Marc HegemannE-Mail: office@pvmarktplatz.deWebsite: www.pvmarktplatz.deOriginal-Content von: PVMarktplatz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182057/6361819