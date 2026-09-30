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DomeCommand, die kürzlich vom Unternehmen erworbene Steuerungs- und Kontrollplattform für Drohnen, belegte beim Singapore Defense Tech Hackathon 2026 in der Kategorie der zweitägigen Teamintegration den ersten und dritten Platz - in Zusammenarbeit mit Partnerteams.

Bei dem Beitrag, der den ersten Platz belegte, verband das Team Echelon sein akustisches Ortungssystem und das Team Aegis seine Abfangdrohne während der zweitägigen Veranstaltung mit DomeCommand und demonstrierte so das Aufspüren, die Ortung und das koordinierte Abfangen in einer Wettkampfsituation.

Im Rahmen seiner Geschäftsentwicklungsaktivitäten hat Inturai kürzlich ein dreijähriges Master Services Agreement mit Brihaspathi Technologies Limited unterzeichnet, das nach eigenen Angaben über mehr als 2 Millionen in ganz Indien installierte Kameras verfügt. Die Vereinbarung bildet einen Rahmen für zukünftige Projekte, wobei die Umsätze von den einzelnen Projekten abhängen, die im Rahmen dieser Vereinbarung unterzeichnet werden. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an seinen anderen Sensorprojekten, die sich in unterschiedlichen Phasen der Erprobung und der kommerziellen Verhandlungen befinden.

Vancouver, British Columbia / 29. September 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass DomeCommand, die kürzlich vom Unternehmen erworbene Steuerungs- und Kontrollplattform für Drohnen, beim Singapore Defense Tech Hackathon 2026 (der "Hackathon"), der vom 25. bis 27. September 2026 in Singapur stattfand, in der Kategorie "Lord of the Rings" für zweitägige Teamintegration den ersten und dritten Platz belegte. Die DomeCommand-Plattform ermöglicht es einem einzelnen Operator, mehrere Drohnen und Sensordaten zu koordinieren und bietet nach Priorität geordnete Reaktionsoptionen zur Freigabe durch den Menschen an. Das Unternehmen nahm gemeinsam mit Partnerteams an zwei gemeinsamen Beiträgen teil.

Der Hackathon wurde gemeinsam von NUS Enterprise, TUM Venture Labs und dem European Defense Tech Hub organisiert. Neben einem zweitägigen offenen Wettbewerb fand gleichzeitig ein dreimonatiger, nur auf Einladung zugänglicher erweiterter Wettbewerb statt. DomeCommand nahm am dreimonatigen Entwicklungsprogramm teil und trat anschließend in der abschließenden zweitägigen Integrationskategorie in gemeinsamen Beiträgen mit Partnerteams an.

DomeCommand, Team Echelon und Team Aegis belegten den ersten Platz. Echelon integrierte sein akustisches Ortungssystem, und Aegis integrierte seine Abfangdrohne in DomeCommand. Der gemeinsame Beitrag demonstrierte einen durchgängigen Ablauf aus Aufspüren, Ortung und koordiniertem Abfangen, der am Netzwerkrand (Edge) ausgeführt wurde.

DomeCommand belegte außerdem gemeinsam mit Team Phylax den dritten Platz. Phylax hat für Singapur eine zivile Verteidigungsanwendung entwickelt, die die Simulationsfähigkeiten von DomeCommand nutzte, um Drohnenangriffe zu modellieren und Leitlinien für Zivilisten während eines Vorfalls zu generieren.

Für das Unternehmen ist die Integrationsgeschwindigkeit das relevante Ergebnis: Jedes Partnerteam entwickelte innerhalb von zwei Tagen eine Lösung auf Basis von DomeCommand oder stellte eine Verbindung zu DomeCommand her. Es handelte sich um Demonstrationen im Rahmen eines Wettbewerbs, die unter kontrollierten Bedingungen erstellt wurden. Es waren keine operativen Einsätze, sie wurden nicht vor Ort von einem Kunden aus dem Verteidigungsbereich bewertet und stellen keine kommerzielle Vereinbarung dar. Die ausgeschriebenen Preisgelder beliefen sich auf 8.000 S$ für den ersten Platz und 2.000 S$ für den dritten Platz, die zwischen DomeCommand und den Partnerteams der jeweiligen Gewinnerbeiträge aufgeteilt wurden. Die RF-Sensortechnologie des Unternehmens war nicht Bestandteil der Gewinnerbeiträge.

Kostengünstige Drohnen stellen für Streitkräfte ein wachsendes Problem dar, auch in Singapur. In seiner Rede vor dem Haushaltsausschuss am 27. Februar 2026 erklärte Singapurs Verteidigungsminister Chan Chun Sing, dass "die Zunahme kostengünstiger asymmetrischer Fähigkeiten, einschließlich Drohnen, sowohl Bedrohungen als auch Chancen mit sich bringen wird", dass "wir nicht jede Drohne, die auf uns zukommt, mit einer Rakete abschießen können" und dass die Streitkräfte Singapurs "unsere Anstrengungen auch darauf konzentrieren werden, bemannte und unbemannte Einsätze in einem System zu integrieren". Quelle: Verteidigungsministerium, Singapur, https://www.mindef.gov.sg/news-and-events/latest-releases/27feb26-speech2/

Das Unternehmen wird im Verlauf der Produktentwicklung von DomeCommand weitere Informationen bereitstellen.

Unabhängig davon arbeitet das Unternehmen weiterhin an seinen Möglichkeiten im Bereich Spatial Intelligence für die Altenpflege, den Einzelhandel und Rechenzentren, die sich in unterschiedlichen Phasen der Erprobung und der kommerziellen Verhandlungen befinden. Das Unternehmen führt diese Arbeiten größtenteils über Vertriebspartner und Technologieanbieter durch, mit denen je nach Geschäftsmöglichkeit kommerzielle Vereinbarungen getroffen werden.

Im Rahmen seiner Geschäftsentwicklungsaktivitäten hat das Unternehmen kürzlich auch ein dreijähriges Master Services Agreement mit Brihaspathi Technologies Limited unterzeichnet, einem in Indien ansässigen Unternehmen für Sicherheits- und Überwachungstechnologie, das nach eigenen Angaben über mehr als 2 Millionen in ganz Indien installierte Kameras verfügt. Die Vereinbarung umfasst kommerzielle und Unternehmensprojekte, darunter Anwendungen in den Bereichen Einzelhandel, Facility-Management, Verkehr und Smart City. Die Vereinbarung mit Brihaspathi bringt zunächst keine Umsätze mit sich, und das Unternehmen wird den Markt über wesentliche Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Im Namen des Board of Directors

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Ansprechpartner für Investoren

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Telefon: (+1) 604 339-0339

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zur Entwicklung eines ersten Produkts mit DomeCommand, zur Integration von Sensoren und Effektoren von Drittanbietern in DomeCommand sowie zum Fortschritt der Tests und kommerziellen Gespräche im Sensorgeschäft des Unternehmens - einschließlich im Rahmen seines Master Services Agreements - im Hinblick auf den kommerziellen Einsatz. Diese Aussagen basieren auf der Annahme, dass die Entwicklungsmeilensteine im Rahmen der DomeCommand-Transaktion erreicht werden, dass weiterhin Entwicklungsressourcen zur Verfügung stehen und dass Kunden in der Testphase zu kommerziellen Vereinbarungen übergehen. Zu den Risiken zählen, dass sich die Produktentwicklung von DomeCommand verzögert oder nicht wie geplant verläuft, dass Wettbewerbsdemonstrationen nicht zu operativen oder kommerziellen Ergebnissen führen, dass Kundentests nicht zu Verträgen oder Umsätzen führen und dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine Finanzierung zu akzeptablen Konditionen zu sichern.

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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