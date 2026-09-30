Mainz (ots) -Zum Ende der regulären Saison verlässt der "ZDF-Fernsehgarten" auch in seinem 40. Jubiläumsjahr den Mainzer Lerchenberg und sendet zwei Herbstausgaben aus dem Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet. Dieses Mal geht die Reise mit dem "Fernsehgarten on tour" nach Bremerhaven: Am Sonntag, 4., und Sonntag, 11. Oktober 2026, meldet sich Moderatorin Andrea Kiewel, jeweils um 12.00 Uhr im ZDF, aus dem Fischereihafen.In maritimer Atmosphäre erwartet die Zuschauer ein Showspektakel mit prominenten Gästen, Musik und Tanz, Tipps und Servicethemen, spannenden Spielen und außergewöhnlichen Rekorden - kurzum: mit alldem, was den ZDF-Fernsehgarten" ausmacht. Darüber hinaus begibt sich Yared Dibaba auf Entdeckungstour durch Bremen und stellt die bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Geschichten der Region vor.Beim "ZDF-Fernsehgarten on tour" am Sonntag, 4. Oktober 2026, ab 12.00 Uhr live im ZDF, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen bunten Musikmix internationaler und nationaler Popstars freuen. Mit dabei sind unter anderen Mike Singer, Heinz Rudolf Kunze, Glasperlenspiel, Annett Louisan, Versengold, Iggi Kelly, ENKAY, Scott Quinn, Sebastian Lege und Yared Dibaba.Die Ausgabe am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 12.00 Uhr im ZDF, steht unter dem Motto "Schlagerparty". Als Gäste begrüßt Kiwi unter anderen Vincent Gross feat. De Tampentrekker, DREWS CORDALIS PETRY, Tim Peters, ALINA, Ramon Roselly, Laura & Mark, Jenice und Gentlemen Forever.KontaktBei Presseanfragen zu "Fernsehgarten on tour" im ZDF erreichen Sie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 - 70-12154 oder per E-Mail unter weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/fernsehgarten) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6361836