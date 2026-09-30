Frankfurt am Main (ots) -Was früher undenkbar schien, wird jetzt möglich: Viele Mittelständler träumen schon lange davon, ihre Marke professionell im Fernsehen zu präsentieren. Bislang schienen die Möglichkeiten jedoch unerreichbar - zu teuer, zu aufwendig. Die TV-Vermarktung (tv-vermarktung.de) hat dafür jetzt eine Lösung gefunden. Wie kleine und mittlere Unternehmen diesen Traum jetzt dennoch verwirklichen und durch KI-gestützte TV-Spots ihre regionale Marktposition stärken können, erfahren Sie hier.Die Lage ist für viele kleine und mittelständische Unternehmen eindeutig: Wer sich am Markt behaupten will, braucht echte Sichtbarkeit - Reichweite, die Vertrauen schafft, Kunden gewinnt und die eigene Marke im Kopf der Menschen verankert. Lange Zeit schien dieser Weg allerdings nur den Konzernen offen zu stehen. Fernsehwerbung bedeutete hohe Kosten für Produktion, Kamerateams, mehrere Drehtage und die komplexe Organisation bei den großen Sendern. Für den Mittelstand, der häufig mit knappen Budgets und geringen personellen Ressourcen arbeitet, war das nicht umsetzbar. Währenddessen bröckelt die Relevanz von klassischen Medien: Zeitungsanzeigen und Plakate verlieren zunehmend an Wirkung und Reichweite, gerade bei jüngeren Zielgruppen. Gleichzeitig gewinnen digitale Bewertungen, Kommentare und Erfahrungen anderer Kunden immer stärker an Einfluss auf Kaufentscheidungen. "Der Mittelstand bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung oft unsichtbar, weil den Unternehmen die Zugänge zu modernen und wirkungsvollen Werbelösungen fehlen", erklärt Martin Wagner, Entwickler und Initiator der Sonderaktion von tv-vermarktung.de. "Wer jetzt tatenlos bleibt, läuft Gefahr, von großen Marken abgehängt zu werden.""Unsere Mission ist klar: Fernsehwerbung endlich zu demokratisieren, damit auch kleinere Unternehmen professionell und auf Augenhöhe mit Konzernen auftreten können", sagt Martin Wagner, der die KI-gestützte Produktionslösung von tv-vermarktung.de (http://tv-vermarktung.de)entwickelt hat. "Jedes Unternehmen verdient Sichtbarkeit in den Kanälen, die Vertrauen schaffen." Mit diesem Ansatz gelingt es ihm, eine Fähigkeit bereitzustellen, die bisher völlig außerhalb des Mittelstands lag. TV-Präsenz auf renommierten Sendern wie ProSieben, SAT.1 oder Kabel Eins - und das sogar bei flexibler, regionaler Ausspielung, also exakt dort, wo die eigenen Kunden wohnen und leben.Der Paradigmenwechsel: Warum TV-Werbung heute auch für den Mittelstand funktioniertFür kleine und mittlere Unternehmen galt Fernsehwerbung lange als unerreichbar - reserviert für Konzerne mit großen Budgets und aufwendigen Produktionsstrukturen. Kamerateams, Studios und komplexe Prozesse machten TV-Werbung teuer und ineffizient. Durch technologische Entwicklungen, allen voran den Einsatz künstlicher Intelligenz, hat sich dieses Bild grundlegend verändert. Produktionsprozesse sind heute deutlich schneller, flexibler und kosteneffizienter. "Unser Anspruch ist es, TV-Werbung für kleinere Unternehmen genauso zugänglich zu machen wie andere moderne Marketingformate", erklärt Martin Wagner. Gleichzeitig erlaubt moderne Addressable-TV-Technologie eine präzise regionale Ausspielung der Spots. Unternehmen erreichen ihre Zielgruppen gezielt im relevanten Einzugsgebiet - ohne hohe Streuverluste und im hochwertigen Umfeld großer Sender. In Kombination mit positiven Erfahrungen, sichtbaren Bewertungen und authentischen Kommentaren entsteht so ein stimmiges Gesamtbild, das Vertrauen nachhaltig stärkt. Fernsehwerbung wird erstmals zu einem wichtigen Instrument für den Mittelstand.So funktioniert der neue Zugang: Spot-Produktion mit KI-Unterstützung ergibt Studioqualität in wenigen TagenDer neue Zugang zur Fernsehwerbung beginnt mit einer radikal vereinfachten Produktion. Statt aufwendiger Drehs, Studios oder Kamerateams genügen heute wenige Basisinformationen: ein Foto des Unternehmens oder der Produkte, des Firmengebäudes, das Logo sowie zentrale Botschaften. Auf dieser Grundlage erstellt das Team mithilfe künstlicher Intelligenz einen professionellen TV-Werbespot. Der gesamte Produktionsprozess ist ressourcenschonend und schnell.Nach Fertigstellung wird der Spot direkt für die Ausstrahlung vorbereitet und in das gewünschte Senderumfeld eingebunden. Für Unternehmen entsteht so erstmals die Möglichkeit, mit überschaubarem Aufwand und klar kalkulierbaren Kosten professionell im Fernsehen präsent zu sein.Der Ablauf: Von der Idee zur Ausstrahlung - der Rundum-Service für UnternehmenEin professionelles Team begleitet Unternehmen von Anfang an. Sie übernehmen sowohl die strategische Erstberatung als auch die gesamte technische Umsetzung - von der KI-basierten Spoterstellung bis zur finalen Sendefreigabe. "Unsere Kunden müssen nicht ins Studio fahren, keine Kamerateams buchen und keine Termine koordinieren", sagt Martin Wagner von tv-vermarktung.de begeistert.Der Ablauf: Nach einer kurzen Abstimmung wird der gewünschte Spot erstellt, anschließend koordiniert das Team die Ausstrahlungen mit den großen Sendernetzwerken. Ob regionale Präsenz oder bundesweite Kampagne - die Ausspielung lässt sich flexibel steuern. Für Unternehmen bedeutet das: minimaler organisatorischer Aufwand bei gleichzeitig "maximalem" Auftritt.Die Wirkung: Sichtbarkeit, Vertrauen und neue MarktchancenFür viele mittelständische Unternehmen verändert der TV-Auftritt die Wahrnehmung der Marke grundlegend. Die Präsenz im Fernseh-umfeld schafft Vertrauen, erhöht die Wiedererkennung und stärkt die Positionierung.Pressekontakt:tv-vermarktung.deE-Mail: produktion@tv-vermarktung.deWebseite: https://tv-vermarktung.de/Original-Content von: tv-vermarktung.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174284/6361835