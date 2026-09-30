DAX Prognose für Mittwoch, 30.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.457 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der Index zunächst zurück, konnte sich aber rasch stabilisieren und nachfolgend dynamisch erholen. Es ging im Zuge der Bewegung bis an die 25.464 Punkte-Marke. Die Bullen konnten das Level aber nicht halten. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder in Richtung Süden. Bis zum Xetra Schluss waren die Tagesgewinne wieder egalisiert. Es konnte im Handel gestern ein kleiner Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche zunächst weiter fort. Am Abend konnte der Index einen Richtungswechsel abbilden und in Richtung der 25.500 Punkte laufen, die er aber nicht ganz erreicht hat. Der DAX ging bei 25.470 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Aktuelle Marktlage - Tendenz: Der DAX zeigt sich leicht schwächer mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von 55 - für ein bärisches Szenario (seitwärts/abwärts) und einer erwarteten Tagesrange zwischen ca. 25.166 und 25.529 Punkten.

Der DAX zeigt sich leicht schwächer mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von (seitwärts/abwärts) und einer erwarteten Tagesrange zwischen ca. 25.166 und 25.529 Punkten. Charttechnische Schlüsselmarken: Im 1h-Chart liegt eine bullische Aufhellung vor, solange sich der Index über den eng beieinanderliegenden Durchschnitten ( SMA20, SMA50, SMA200 im Bereich 25.501-25.517 Punkte) behauptet; als wesentliche Handelsmarke für Setups gilt die 25.380-Punkte-Grenze .

Im 1h-Chart liegt eine bullische Aufhellung vor, solange sich der Index über den eng beieinanderliegenden Durchschnitten ( im Bereich 25.501-25.517 Punkte) behauptet; als wesentliche Handelsmarke für Setups gilt die . Marktsentiment: Der CNN Fear - Greed Index verharrt mit 32 Punkten im Bereich "Fear" (Angst), was zwar auf kurzfristigen Druck, nahe der 30-Punkte-Marke jedoch auch auf eine potenzielle Umkehrgelegenheit hindeutet.

Der DAX aktuell ist am Dienstagmorgen bei 25.457 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Eröffnung des Xetra-Handels setzte der Index zunächst zurück, konnte sich jedoch rasch stabilisieren und dynamisch bis an die 25.464-Punkte-Marke erholen.

Die Bullen konnten dieses Niveau jedoch nicht verteidigen, woraufhin der Index im weiteren Tagesverlauf erneut nach unten drehte. Bis zum Xetra-Schluss wurden die Tagesgewinne weitgehend egalisiert; unterm Strich verblieb lediglich ein kleiner Pluszeichen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche zunächst fort, bevor am Abend eine Richtungsentscheidung Richtung 25.500 Punkte unternommen wurde. Aus dem Tageshandel verabschiedete sich der Leitindex schließlich bei 25.470 Punkten.

Xetra-Gewinner und -Verlierer vom 29.09.2026

Per Xetra-Schluss standen gestern 9 Aktien im Plus, während 31 Werte Abschläge hinnehmen mussten:

Top 3 Gewinner: Infineon (+4,37 - Siemens Energy (+3,13 - Vonovia (+1,95 %)

Infineon (+4,37 - Siemens Energy (+3,13 - Vonovia (+1,95 %) Flop 3 Verlierer: Fresenius (-5,41 - Bayer (-3,54 - Fresenius Medical Care (-3,21 %)

Übersicht der Handelsspannen - Kennzahlen

Kennzahl 29.09. (Ist) 28.09. (Ist) Erwartete Range (29.09.) Tageshoch (TH) 25.646 Pkt. 25.657 Pkt. 25.667 Pkt. Tagestief (TT) 25.354 Pkt. 25.385 Pkt. 25.342 Pkt. Xetra-Schluss 25.399 Pkt. 25.374 Pkt. - Tagesschluss 25.470 Pkt. 25.530 Pkt. - Handelsspanne 292 Punkte 272 Punkte -

(Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr)...

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