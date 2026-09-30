BÖRSE AKTUELL: KI treibt Nikkei 225 nach oben, Ölpreise geben nach (30.09.2026)

Der gestrige Handelstag brachte einen weiteren Ausverkauf am Anleihemarkt, wobei die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen mit 5,56 - den höchsten Stand seit 2002 erreichte. Am heutigen letzten Handelstag des Quartals verbessert sich die Stimmung an den Finanzmärkten jedoch spürbar.

In den aktuellen Börsen News zeigen sich Asiens Aktienmärkte von ihrer starken Seite: Sie verzeichnen ihren stärksten Handelstag seit drei Wochen. Getrieben wird die Bewegung vom japanischen Nikkei 225, der nach kräftigen Käufen bei KI- und Halbleiterwerten um mehr als 2 - zulegte. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen ist leicht auf 5,23 - zurückgegangen, was sowohl Aktien als auch Gold eine kurze Verschnaufpause verschafft. Der Hauptfokus im heutigen Marktbericht Börse richtet sich auf die anstehende Veröffentlichung der US-PCE-Daten für August - das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve.

Was heute für deutsche Anleger besonders relevant ist

Für Anleger am deutschen Markt (DAX, MDAX) ergeben sich aus der aktuellen globalen Gemengelage folgende Kernpunkte:

PCE-Daten als Impulsgeber für den DAX: Die Veröffentlichung der US-PCE-Kernrate am Nachmittag dürfte die Richtung für die europäischen Nachmittagssitzungen vorgeben. Ein über den Erwartungen liegender Wert könnte die Zinssorgen neu entfachen und Exportwerte unter Druck setzen, während moderate Inflationsdaten den DAX beflügeln könnten.

Erleichterung durch nachgebende Energiepreise: Die leichte Entspannung bei den Rohölpreisen (Brent unter $96) mildert die Sorgen vor energiegetriebenem Inflationsdruck in der Eurozone. Dies stützt energieintensive Industriewerte im DAX und MDAX.

Tech-Impulse aus Asien: Die starke Performance im Halbleitersektor (u.a. Tokyo Electron) liefert positive Signale für europäische und deutsche Halbleiter- und Technologieaktien (z. B. ASML, Infineon, AIXTRON).

Quartalsultimativer Stichtag: Als letzter Handelstag des 3. Quartals stehen Window-Dressing-Effekte von institutionellen Fonds im Raum, die zu erhöhter Volatilität in den letzten Handelsstunden vor Xetra-Schluss führen können.

?? Aktienmärkte

Die Börse in Tokio erfreut sich heute einer schwungvollen Sitzung. Der Nikkei 225 gewinnt mehr als 2 - und nähert sich der Marke von 67.000 Punkten. Das Wachstum wird vom KI- und Halbleitermarkt angeführt: Die gestrigen Gewinne des SOXX-Index übertrugen sich auf den Handelsverlauf in Tokio und stützten unter anderem Tokyo Electron (+4,8 - Auch die SoftBank Group (+6,4 - Investor bei OpenAI, legt kräftig zu. Die Marktstimmung wurde zudem durch nachlassende Sorgen um die Energieversorgung gestärkt, nachdem die Kapazitäten der wichtigsten saudi-arabischen Ost-West-Pipeline teilweise wiederhergestellt wurden, was zu sinkenden Rohölpreisen führte.

Abbildung 1: Nikkei 225 (2026)

Quelle: XTB Research, 30.09.2026

Der regionale Optimismus wurde durch Kapitalflüsse zum Quartalsende weiter verstärkt. Außerhalb Japans verzeichneten auch Taiwans Taiex (+1 - Australiens ASX 200 (+1,1 - und Chinas Shanghai SE Composite (+0,5 - Zugewinne - letzterer gestützt durch solide Einkaufsmanagerindizes (PMI). Der Hang Seng bleibt nahezu unverändert, während der südkoreanische Kospi leicht nachgab (-0,1 %).

Die Futures auf den S&P 500 liegen 0,2 - im Plus, nachdem am Dienstag steigende Renditen langlaufender US-Anleihen für Verluste gesorgt hatten. In den Unternehmensnachrichten warnte Anthropic in seinem IPO-Prospekt, dass seine Technologie ein "katastrophales oder existenzielles Risiko für die Menschheit" berge. Ungeachtet dessen plant das Unternehmen, hunderte Milliarden Dollar in die weitere Entwicklung zu investieren....

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