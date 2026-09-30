Ein neues Update für Windows steht bereit. Doch schon jetzt stellt sich heraus, dass die Aktualisierung auch Probleme bereitet. Sollten Nutzer:innen deshalb das Windows-Update aussetzen? Microsoft hat den Rollout für eine Windows-Aktualisierung gestartet. Wie das Unternehmen in einem Support-Dokument schreibt, steht Windows 11, Version 26H2, jetzt für die Allgemeinheit zur Verfügung. Die Auslieferung des Updates wird wie gewohnt in Wellen ablaufen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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