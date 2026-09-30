Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Vormittag richtet sich das Interesse auf Veröffentlichungen in Deutschland, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt würden die Arbeitsmarktzahlen geben, die die Analysten der Helaba als solide einschätzen würden. Man erwarte einen leichten Rückgang der Arbeitslosenquote. Mehr aber würden wohl die Länderinflationszahlen für Aufmerksamkeit sorgen, die gesamtdeutsche Teuerung dann am frühen Nachmittag. Die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise hätten Spuren hinterlassen und ein kräftiges Monatsplus sei zu erwarten. In der Folge werde die Jahresrate des deutschen Verbraucherpreisindex zulegen und über die 3%-Marke steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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