Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Den erneuten Renditeanstieg haben wir in den letzten Monaten ausführlich begleitet - und zwar für unterschiedliche Anlageregionen und unterschiedliche Laufzeitbänder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die 30-jährige Rendite USA habe dabei eine wichtige Rolle gespielt, denn aus charttechnischer Sicht sei hier ein bemerkenswertes Signal entstanden. Mit 5,62% setze sich der Zinsanstieg nicht nur fort, sondern erreiche mittlerweile den höchsten Stand seit dem Jahr 2004. Das 20-Jahres-Hoch hinterlasse zudem deutliche charttechnische Spuren. So habe das Zinsbarometer die Hochs aus den Jahren 2023, 2025 und dem Frühjahr 2026 inzwischen nachhaltig hinter sich gelassen und damit den ultimativen Deckel bei gut 5% gelüftet. Das seinerzeit diskutierte aufsteigende Dreieck entfalte also seine Wirkung. Aus diesem trendbestätigenden Muster ergebe sich - rein rechnerisch - ein langfristiges Kursziel von gut 6,5%. Der Aufwärtsdruck bei den langfristigen Renditen dürfte also anhalten. Die alten Hochpunkte bei 5,18%/5,16%/5,00% würden sich indes als nachgezogener Stopp auf der Unterseite anbieten. (30.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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