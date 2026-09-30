Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Solange der Nahostkonflikt die Energiepreise hochhält und es Inflations- und Zinssorgen gibt, bleibt das Umfeld am Renten- und Aktienmarkt schwierig, so die Analysten der Helaba.Zwar habe Saudi-Arabien die Ölexporte über die Ost-West-Pipeline inzwischen wieder aufgenommen, deutliche Entspannung habe dies an den Ölmärkten aber nicht gebracht. Dennoch seien die Ölpreise gestern zurückgekommen und mit ihnen auch die Zinserwartungen. Die Geldmärkte würden bis ins dritte Quartal 2027 sowohl für die US-Notenbank als auch für die Europäische Zentralbank mehr als drei weitere Zinsschritte einpreisen, vorübergehend seien es vier Schritte gewesen. In diesem Zusammenhang sei auf die zahlreichen Datenveröffentlichungen verwiesen, die heute auf dem Programm stünden. Die deutsche Jahresteuerungsrate dürfte erstmals seit Ende 2023 wieder die 3%-Marke übersteigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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