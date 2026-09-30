Mannheim (ots) -Innovative Krebstherapien entstehen heute zunehmend im Rahmen klinischer Studien. Dennoch profitieren viele Patientinnen und Patienten nicht von diesen Entwicklungen. Für viele Krebspatientinnen und -patienten können klinische Studien eine zusätzliche Behandlungsperspektive eröffnen. Gleichzeitig ist es im Versorgungsalltag häufig schwierig, geeignete Studien zu identifizieren und Zugang zu ihnen zu erhalten. Die Vielzahl an Studien und teilweise komplexen Teilnahmevoraussetzungen stellt dabei sowohl Patientinnen und Patienten als auch behandelnde Ärztinnen und Ärzte vor Herausforderungen.Das Angebot richtet sich an DAK-versicherte Menschen mit einer Krebserkrankung und ist freiwillig. Auf Basis der medizinischen Unterlagen werden potenziell passende klinische Studien identifiziert und den Versicherten eine individuelle Orientierung zu möglichen Studienoptionen geboten. Das Angebot ergänzt die bestehende onkologische Versorgung, informiert über klinische Studien und erleichtert den Zugang zu klinischer Forschung. So werden Patientinnen und Patienten dabei unterstützt, relevante Therapie- und Studienoptionen gemeinsam mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu prüfen. Die medizinische Behandlung bleibt dabei jederzeit in den Händen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte.Die DAK-Gesundheit erweitert ihr Versorgungsangebot um einen innovativen Baustein. iuvando Health bringt als spezialisierter Partner seine langjährige Erfahrung in der Identifikation klinischer Studien, ein ärztliches Expertenteam sowie eine digitale Matching- und Navigationsplattform ein."Unser Ziel ist es, unseren Versicherten Zugang zu einer modernen, patientenzentrierten Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Klinische Studien können für Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung eine wichtige zusätzliche Therapieoption darstellen. Gemeinsam mit iuvando Health schaffen wir ein Angebot, das Orientierung gibt und Betroffene dabei unterstützt, informierte Entscheidungen gemeinsam mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu treffen." Sascha Graf, Bereichsleiter Care- und Casemanagement, DAK-Gesundheitiuvando Health hat sich in den vergangenen Jahren als führende unabhängige Plattform für den Zugang zu klinischen Studien in der Onkologie im deutschsprachigen Raum etabliert. Das Unternehmen verbindet moderne Datenanalyse mit medizinischer Expertise und begleitet Patientinnen und Patienten entlang des gesamten Prozesses - von der strukturierten Auswertung medizinischer Unterlagen über das personalisierte Studienmatching bis hin zur Koordination mit Studienzentren. Damit ergänzt iuvando die bestehende Versorgung und unterstützt Patientinnen und Patienten dabei, sämtliche evidenzbasierten Behandlungsoptionen gemeinsam mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu prüfen."Medizinischer Fortschritt verändert Leben, vorausgesetzt, er erreicht die Menschen, die ihn am dringendsten benötigen. Unsere Vision ist eine onkologische Versorgung, in der der Zugang zu klinischen Studien und innovativen Therapien nicht dem Zufall überlassen wird, sondern systematisch ermöglicht wird. Gemeinsam mit der DAK-Gesundheit gestalten wir ein neues Versorgungsmodell, das medizinische Exzellenz, digitale Innovation und konsequente Patientenorientierung verbindet und damit neue Maßstäbe für die Behandlung von Krebserkrankungen setzt." Dr. Mridul Agrawal, CEO und Gründer, iuvando Health GmbHMit der Kooperation wollen die DAK-Gesundheit und iuvando Health den Zugang zu klinischen Studien nachhaltig verbessern und damit einen weiteren Baustein für eine moderne und patientenorientierte onkologische Versorgung schaffen. Damit greifen die Partner zugleich den vom Gesetzgeber vorgesehenen Ansatz auf, Versicherten den Zugang zur klinischen Forschung zu erleichtern. Mit dem digitalen Angebot von iuvando Health steht hierfür bereits eine konkrete Unterstützungsmöglichkeit zur Verfügung.Pressekontakt:Dr. Mridul AgrawalTel.: +49 621 6374 5504E-Mail: info@iuvando.dewww.iuvando.deOriginal-Content von: iuvando Health GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183387/6361854