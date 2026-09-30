EQS-News: PLAN-B NET ZERO / Schlagwort(e): Sonstiges

PLAN-B NET ZERO als "Leading Innovator 2027" von FOCUS-Business empfohlen



30.09.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PLAN-B NET ZERO als "Leading Innovator 2027" von FOCUS-Business empfohlen Maximale Punktzahl in allen fünf untersuchten Innovationsbereichen

Starkes Innovationsprofil - Innovation fest in Strategie, Geschäftsmodell und Organisation verankert Zug/Mühlheim am Main, 30. September 2026 - Die PLAN-B NET ZERO AG ("PLAN-B"), ein innovativer Anbieter digital integrierter Neo-Energy-Lösungen, ist in die Empfehlungsliste "Leading Innovators 2027" von FOCUS-Business aufgenommen worden. Die gemeinsam mit dem Recherche-Institut FactField durchgeführte Untersuchung zur Ermittlung der innovativsten Unternehmen in Deutschland berücksichtigt 400 Unternehmen aus 27 Branchen und bewertet deren Innovationskraft in fünf Kategorien. PLAN-B erzielte in sämtlichen untersuchten Innovationsfeldern die Höchstpunktzahl und setzte sich damit besonders deutlich vom Wettbewerb ab.



Die umfassende Analyse bescheinigt PLAN-B ein ganzheitlich starkes Innovationsprofil und bestätigt die umfassende Verankerung von Innovation in der strategischen Ausrichtung, im Geschäftsmodell und in den operativen Strukturen. Untersucht und bewertet wurden dabei die Kategorien Strategie, Innovationskultur, Produkte und Dienstleistungen, Prozessinnovation, Geschäftsmodellinnovation sowie Organisationsinnovation. Das Ergebnis ist beeindruckend: PLAN-B erhielt jeweils die Höchstwertung. Die Aufnahme in die Liste der "Leading Innovators 2027" unterstreicht den Anspruch von PLAN-B, die Energiewirtschaft mit einem integrierten Neo-Energy-Ansatz neu zu denken. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und schafft damit die Grundlage für eine skalierbare, datenbasierte und kundenorientierte Energieplattform.



Bradley Mundt, CEO der PLAN-B NET ZERO AG: "Die Empfehlung als Leading Innovator 2027 ist eine starke Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und unseres gesamten Teams. Besonders freut uns, dass wir in allen untersuchten Innovationsbereichen die maximale Punktzahl erreicht haben. Das zeigt, dass Innovation bei PLAN-B nicht auf einzelne Produkte oder Technologien begrenzt ist, sondern unser gesamtes Geschäftsmodell und unsere Organisation prägt. Darauf bauen wir auf, um unsere Neo-Energy-Plattform weiterzuentwickeln und unseren Wachstumskurs fortzusetzen."





Über PLAN-B NET ZERO

Die PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 60 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.



Weitere Informationen unter: www.planbnetzero.com



Pressekontakt

PLAN-B NET ZERO AG

Julia Schnitger

E-Mail: presse@planbnetzero.com



Kirchhoff Consult GmbH

Adrian Witt

Telefon: +49 40 60 91 86 97

E-Mail: planb@kirchhoff.de



30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News