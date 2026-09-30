EQS-News: Panasonic Connect Europe
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Dank unübertroffener Akkulaufzeit, erhöhter Mobilität und Edge-AI-Verarbeitung ist das G3 die einzige Wahl für den Zugriff auf kritische Arbeitsabläufe in anspruchsvollen Umgebungen.
WIESBADEN, Deutschland, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Das neue Panasonic TOUGHBOOK G3 stellt einen bedeutenden Fortschritt für robuste Tablets dar. Eine neues Akku-Angebot von Panasonic bietet eine unvergleichliche Langlebigkeit und Flexibilität. Darüber hinaus wurde das leichte, agile und modulare Gerätedesign speziell für die mobile Nutzung in den Bereichen Verteidigung, Rettungsdienste, Vermessungswesen, Versorgung, Fertigung und Logistik sowie für die Automobilindustrie entwickelt.
Die Akkulaufzeit setzt neuen Maßstab
Das G3 bietet zudem eine Hot-Swap-Akku-Funktion; eine neue optionale neue 'Bridge'-Batterie ermöglicht dabei den nahtlosen Akku-Tausch, ohne das Gerät ausschalten zu müssen.
Agilität der nächsten Generation
Unvergleichliche KI-Leistung
Zuverlässige Konnektivität
Bewährte Panasonic Zuverlässigkeit und Sicherheit
Als Windows 11 Secured-Core-PC schützt das G3 Benutzer, Geräte und Daten durch eine Authentifizierung, bei der die Identität im Mittelpunkt steht. Wie bei allen TOUGHBOOK Modellen können Nutzer auch ihre G3-Flotte mit TOUGHBOOK Guard[6] konfigurieren. Diese auf eingebetteter Firmware basierende Sicherheitsfunktion überprüft kontinuierlich die Hardwarekonfiguration des Geräts anhand einer genehmigten Referenzkonfiguration. Dies stellt sicher, dass vor dem Laden des Betriebssystems nur autorisierte Komponenten aktiv bleiben.
[1] Im Vergleich zum G2mk3. Getestet gemäß MobileMark 30 Benchmark.
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30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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