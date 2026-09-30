Freundlicher Auftakt an den Börsen, Reifenhersteller im Fokus

Der DAX startet mit moderaten Zugewinnen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich freundlich. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf einen positiven Handelsauftakt hin. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und beendete den Handelstag mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Für Aufmerksamkeit sorgt heute vor allem die überraschend starke Inflation in Frankreich. Die nach europäischem Standard berechnete Teuerungsrate stieg im September auf 3,4 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Hauptverantwortlich dafür sind die deutlich gestiegenen Energiepreise, die vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten weiter kräftig zugelegt haben. Für die Europäische Zentralbank dürfte die Entwicklung ein Signal sein, dass der Kampf gegen den Preisauftrieb noch nicht gewonnen ist und der Inflationsdruck in der Eurozone erneut an Dynamik gewinnen könnte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Michelin zählen heute zu den gefragteren europäischen Industriewerten. Im Fokus stehen die Auswirkungen der anhaltend hohen Energiepreise auf die Reifenbranche, da steigende Rohstoff- und Produktionskosten die Profitabilität belasten könnten. Anleger beobachten insbesondere, ob Michelin seine traditionell starke Preissetzungsmacht auch in einem anspruchsvolleren Marktumfeld aufrechterhalten kann. Auch Continental verzeichnen erhöhte Aufmerksamkeit. Neben den Belastungen im Reifengeschäft rücken hier vor allem die Perspektiven des Automotive-Segments in den Vordergrund. Die aktuellen Entwicklungen an den Energie- und Rohstoffmärkten erhöhen die Unsicherheit für die Branche, während Investoren auf Hinweise zur Nachfrageentwicklung in den kommenden Quartalen achten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bear UR24VM 8,91 26338,735915 Punkte 28,98 Open End DAX Bull UR2DW6 9,59 24638,9641 Punkte 27,12 Open End Brent Crude Oil Bull UR2W18 4,18 91,870658 USD 18,24 Open End Silber Bull UR2J2Q 1,75 59,52386 USD 32,50 Open End Dow Jones Industrial Bear UN9XZY 21,81 49202,530825 Punkte 21,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag ASML Holding N.V. Call UN371R 3,70 2000,00 EUR 8,81 16.12.2026 Nvidia Corp. Call UN87H2 1,75 240,00 USD 5,70 17.03.2027 DAX Call UG9YYS 9,62 25400,00 Punkte 15,30 18.12.2026 Nasdaq-100 Call UR30FV 27,40 30000,00 Punkte 6,27 18.06.2027 Walmart Inc. Put UN6EBW 0,42 100,00 USD 6,88 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long UR2KHZ 2,34 24556,175496 Punkte 30 Open End DAX Long HD6QGB 10,43 21169,404753 Punkte 6 Open End Dow Jones Industrial Long HD2RS8 5,77 44940,634013 Punkte 8 Open End Novo Nordisk A/S Long UG8MLU 2,18 25,546773 USD 3 Open End Micron Technology Inc. Long UN7ZT0 2,19 852,266628 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.