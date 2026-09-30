Freundlicher Auftakt an den Börsen, Reifenhersteller im Fokus

Der DAX startet mit moderaten Zugewinnen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich freundlich. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf einen positiven Handelsauftakt hin. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und beendete den Handelstag mit deutlichen Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Michelin zählen heute zu den gefragteren europäischen Industriewerten. Im Fokus stehen die Auswirkungen der anhaltend hohen Energiepreise auf die Reifenbranche, da steigende Rohstoff- und Produktionskosten die Profitabilität belasten könnten. Anleger beobachten insbesondere, ob Michelin seine traditionell starke Preissetzungsmacht auch in einem anspruchsvolleren Marktumfeld aufrechterhalten kann.
Auch Continental verzeichnen erhöhte Aufmerksamkeit. Neben den Belastungen im Reifengeschäft rücken hier vor allem die Perspektiven des Automotive-Segments in den Vordergrund. Die aktuellen Entwicklungen an den Energie- und Rohstoffmärkten erhöhen die Unsicherheit für die Branche, während Investoren auf Hinweise zur Nachfrageentwicklung in den kommenden Quartalen achten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bear
|UR24VM
|8,91
|26338,735915 Punkte
|28,98
|Open End
|DAX
|Bull
|UR2DW6
|9,59
|24638,9641 Punkte
|27,12
|Open End
|Brent Crude Oil
|Bull
|UR2W18
|4,18
|91,870658 USD
|18,24
|Open End
|Silber
|Bull
|UR2J2Q
|1,75
|59,52386 USD
|32,50
|Open End
|Dow Jones Industrial
|Bear
|UN9XZY
|21,81
|49202,530825 Punkte
|21,82
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN371R
|3,70
|2000,00 EUR
|8,81
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UN87H2
|1,75
|240,00 USD
|5,70
|17.03.2027
|DAX
|Call
|UG9YYS
|9,62
|25400,00 Punkte
|15,30
|18.12.2026
|Nasdaq-100
|Call
|UR30FV
|27,40
|30000,00 Punkte
|6,27
|18.06.2027
|Walmart Inc.
|Put
|UN6EBW
|0,42
|100,00 USD
|6,88
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UR2KHZ
|2,34
|24556,175496 Punkte
|30
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGB
|10,43
|21169,404753 Punkte
|6
|Open End
|Dow Jones Industrial
|Long
|HD2RS8
|5,77
|44940,634013 Punkte
|8
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UG8MLU
|2,18
|25,546773 USD
|3
|Open End
|Micron Technology Inc.
|Long
|UN7ZT0
|2,19
|852,266628 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.09.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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