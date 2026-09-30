Baden-Baden (ots) -Am Sonntag, 4. Oktober, sowie am 11. Oktober 2026 ist die bekannte Schlagersängerin in einer Gastrolle in der SWR Schwarzwaldserie zu sehen.Anfangs erkennt sie niemand, als sie auf dem "Fallerhof" auftaucht. Sie stellt sich nur als Künstlerin "Aurelia" vor. Doch dann wird klar, wer sie ist: Am Sonntag, 4. Oktober 2026, sowie eine Woche darauf, am Sonntag, 11. Oktober, ist Alexandra Hofmann in einer Gastrolle in der SWR Schwarzwaldserie "Die Fallers" zu sehen. Die bekannte Schlagersängerin aus Oberschwaben spielt sich selbst und bringt in der Serie die Mannschaft der Dorfkneipe auf neue Ideen. "Die Fallers" werden immer sonntags um 19:15 Uhr im SWR gezeigt und sind vorab auch in der ARD-Mediathek abrufbar.Alexandra Hofmann: "Eine ganz neue Welt für mich""Ich hätte vorher nie gedacht, dass mir das Schauspielern so unendlich viel Spaß machen würde", sagt Alexandra Hofmann über die Dreharbeiten, die vor einem Jahr sowohl auf dem Bauernhof nahe Furtwangen als auch in den Studios des SWR in Baden-Baden stattgefunden haben. "Ich habe mich mit Schauspielunterricht auf die Dreharbeiten vorbereitet und fand es unglaublich spannend, in diese für mich ganz neue Welt einzutauchen. Und dass es ausgerechnet die 'Fallers' sind, freut mich besonders: Ich liebe den Schwarzwald, bin selbst ein absoluter Heimatmensch und mag diese bodenständigen Geschichten über Familie, Zusammenhalt, aber auch über Konflikte, Veränderungen und all die kleinen und großen Herausforderungen, die das Leben eben mit sich bringt - das passt einfach zu mir.""So viel Herzblut""Was mich außerdem unglaublich beeindruckt hat, ist das Team hinter den Kulissen", schwärmt Hofmann. "Mit wie viel Herzblut und Liebe zum Detail dort gearbeitet wird und wie jede noch so kleine Kleinigkeit stimmen muss, bis eine Szene am Ende so selbstverständlich und echt wirkt. Und trotz dieser Professionalität herrscht am Set eine unglaubliche Herzlichkeit. Ich habe mich vom ersten Tag an wohlgefühlt, und ich muss gestehen: Das Schauspielfieber hat mich ziemlich schnell gepackt.""Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"Jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR und vorab auch in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers)Informationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/alexandra-hofmann-bei-den-fallersFotos auf https://ard-foto.de/SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6361896