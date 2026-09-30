Im Fokus: UBM Green Bond 2026/31 Die UBM Development AG ist mit einem neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) am Kapitalmarkt aktiv. Der fünfjährige Bond soll zunächst ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro haben und wird mit 7,00 % p.a. verzinst. Eine Aufstockung auf bis zu 100 Mio. Euro ist möglich. Die neue Anleihe fällt in eine Phase, in der UBM operativ wieder deutlich an Dynamik gewinnt, wie uns UBM-CEO Thomas G. Winkler im Interview erläutert. Zudem spricht er über die weiteren Chancen für UBM, die sich aus dem wachsenden Bedarf an Wohnraum ergeben. Anleihen Finder: Hallo Herr Winkler, UBM ist aktuell am Kapitalmarkt aktiv und begibt einen neuen Bond. Welche Rolle spielt die neue Anleihe in Ihrer Finanzierungsstrategie und welche konkreten Ziele möchten Sie damit erreichen?Thomas G. Winkler: Die neue Anleihe ist ein Baustein unserer vorausschauenden Finanzierungsstrategie. Wir refinanzieren den Green Bond 2023-2027 bereits jetzt und verlängern damit unser Fälligkeitenprofil. Mit einer Stückelung von 500 Euro wenden wir uns auch dieses Mal wieder an Privatanleger - für uns eine sehr treue Anlegerklasse. Wir sind mittlerweile einer der wenigen, die ein Retailpublikum in dieser Stückelung adressieren. "Mit einer Stückelung von 500 Euro wenden wir uns auch dieses Mal wieder an Privatanleger - für uns eine sehr treue Anlegerklasse" Anleihen Finder: Neben Refinanzierungen, für welche Zwecke sollen die weiteren Mittel aus der neuen Anleihe konkret eingesetzt werden? Wo sehen Sie akuten Finanzierungsbedarf? Thomas G. Winkler: Einen akuten Finanzierungsbedarf sehen wir nicht, sondern wir handeln vorausschauend. Mittel aus der Anleihe investieren wir entsprechend unserer Anleihebedingungen ausschließlich in Projekte, die gemäß unserem Green Finance Framework förderungswürdig sind. Das sind zum Beispiel unter anderem nachhaltige Gebäude, die eine anerkannte Zertifizierung, wie etwa DGNB-Gold oder besser, erreicht haben oder sich zumindest dafür im Zertifizierungsprozess befinden. Aus dieser Refinanzierung wiederum strategisch freiwerdende Mittel können wir wieder vorrangig in den Aufbau unserer Pipeline für Bezahlbares Wohnen stecken. Anleihen Finder: Im Juni dieses Jahres hatten Sie eine Hybridanleihe aus dem Jahr 2021 mit Unterstützung ...

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