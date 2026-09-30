Umsatz und bereinigtes EBITDA des Düsseldorfer Pharmaverpackers liegen klar über dem schwachen Jahresauftakt, den Vorjahreswert verfehlen beide Kennzahlen aber weiterhin. Getragen wird diese Erholung durch Drug Delivery Devices, während Injektionsfläschchen schwächeln. Anleger reagieren erleichtert und blicken auf den kurz bevorstehenden Centor-Verkauf.Die Aktie von Gerresheimer hat am Mittwochvormittag nach der Vorlage vorläufiger Zahlen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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