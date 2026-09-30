Berlin (ots) -Bereits zum siebten Mal in Folge haben heute alle 11 AOKs ihren aktualisierten Transparenzbericht auf der jeweiligen regionalen Website aok.de veröffentlicht. Zum einen wurden die bisher vorhandenen Informationen zur Transparenz über Leistungs-, Versorgungs- und Servicequalität auf den letzten Stand des Datenjahrs 2025 gebracht. Zum anderen sind wieder neue Infos hinzugekommen. Nachdem im vorigen Jahr die AOK-Hilfsmittelsuche und der AOK-Palliativwegweiser neu ergänzt wurden, enthalten die Transparenzberichte in diesem Jahr erstmals Genehmigungs- und Ablehnungsquoten zu den beiden Leistungen Häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe. Auch wird über die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Leistung Haushaltshilfe informiert.Jens Martin Hoyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands, sagt dazu: "Es ist gerade in Mode, Transparenzanstrengungen schnell unter Bürokratieverdacht zu stellen bzw. überall Entbürokratisierung einzufordern. Für die AOK-Gemeinschaft ist es eine Selbstverständlichkeit, offen über die eigene Performance zu informieren. Neben der Darstellung unseres Portfolios zählen dazu auch Kennzahlen über Genehmigungs-, Ablehnungs- oder Widerspruchsquoten. Das gehört zu einer guten Servicekultur und schafft Vertrauen." Ziel sei es, den 27 Millionen AOK-Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit einen Überblick über Leistungsspektrum und Bearbeitungsprozesse der AOKs zu geben.Hier geht es zu den Transparenzberichten der 11 AOKs: https://www.aok.de/pk/struktur-verwaltung/transparenzbericht/Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6361914