Coburg (ots) -- Neu im Produktportfolio: Angebot für Hunde und Katzen ab 1. Oktober- Verschiedene Tarifvarianten für unterschiedliche Bedürfnisse- Schutz vor hohen Tierarztkosten, Notdienstpauschale enthalten- Abschluss und Rechnungseinreichung digital möglichKundinnen und Kunden haben mehrfach nach diesem Produkt gefragt. Jetzt erweitert die HUK-COBURG ihre Produktpalette um einen weiteren guten und günstigen Versicherungsschutz: die Tierkrankenversicherung. Wenn Hund oder Katze krank werden, kann es für ihre Halter schnell teuer werden. Ab ab dem 1. Oktober bietet die HUK-COBURG deshalb Versicherungsschutz für diese geliebten Vierbeiner an. Kundinnen und Kunden können zwischen verschiedenen Tarifvarianten wählen und den Versicherungsschutz so an ihren individuellen Bedarf anpassen. Für einen in Deutschland als Haustier sehr beliebten Hund wie den Golden Retriever liegt die Monatsprämie für einen Vollversicherungsschutz bei weniger als 100 Euro. Der Versicherer zählt damit zu den kostengünstigen Anbietern im Markt.Rund 16 Millionen Katzen und 11 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Für viele Menschen sind sie längst mehr als Haustiere - sie gehören zur Familie. Gleichzeitig können notwendige Behandlungen oder Operationen erhebliche Kosten verursachen. Seit der Neufassung der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) im Jahr 2022 sind die Behandlungskosten zusätzlich gestiegen."Für viele Menschen gehören Hund oder Katze zur Familie. Wenn das Tier krank wird, sollte die bestmögliche Behandlung im Mittelpunkt stehen - und nicht die Sorge vor hohen Tierarztkosten", erläutert Gerhard Meyer, zuständig für die Produktentwicklung."Mit unserer neuen Tierkrankenversicherung erweitern wir daher unser Angebot um einen Schutz, der für viele Kundinnen und Kunden aus ihrer Liebe zum Tier eine große Bedeutung hat. Zudem öffnen wir uns als Deutschlands führender Privatkundenversicherer einem stark wachsenden Markt der Haustierbesitzer", erläutert er weiter.Insgesamt leben rund 33 Millionen Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel in Deutschland. In 43 Prozent aller Haushalte gibt es mindestens ein Heimtier.Wie hoch Tierarztkosten ausfallen können, zeigt ein typischer Behandlungsfall: Eine Kreuzbandoperation bei einem Hund kann bis zu 3.000 Euro kosten.Versicherungsschutz nach individuellem BedarfDie HUK-COBURG setzt bei der neuen Tierkrankenversicherung auf unterschiedliche Leistungsstufen. Kundinnen und Kunden können je nach persönlichem Bedarf zwischen verschiedenen Tarifvarianten wählen - vom Schutz für Operationen bis hin zu einem umfassenderen Krankenversicherungsschutz.Alle Tarife der HUK-COBURG übernehmen Tierarztkosten bis zum 4-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte. Auch die Notdienstpauschale ist eingeschlossen. Damit trägt die Versicherung insbesondere bei unerwarteten und kostenintensiven Behandlungen dazu bei, das finanzielle Risiko für Tierhalter zu begrenzen.Der Abschluss der Tierkrankenversicherung ist digital möglich. Auch die Einreichung von Rechnungen erfolgt digital. So können Kundinnen und Kunden den Versicherungsschutz online abschließen und ihre Unterlagen bequem digital übermitteln.Die Tierkrankenversicherung wird Kundinnen und Kunden der HUK-COBURG, HUK24 und der ebenfalls zum Konzern gehörenden VRK angeboten.Für RückfragenHolger Brendel Telefon: 09561-9622607E-Mail: presse@huk-coburg.deDie HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6361913