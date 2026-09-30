LONDON, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUNCUN präsentierte seine SS2027-Kollektion "Wen Feng Ji Meng" ("WIND & DREAM") auf der London Fashion Week und markierte damit den Abschluss des zehnjährigen Weges von Gründer Zhang Turan vom Nordosten Chinas über New York, Paris und London bis nach Mailand. Die Präsentation stand im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der Marke und schloss zugleich den Kreis der vier Fashion-Week-Metropolen.

Die Laufstegpräsentation umfasste 59 Looks mit fließenden Silhouetten, mehrlagigem Aufbau und gezielt eingesetztem Leerraum und setzte so das Wind-und-Traum-Konzept der Kollektion gestalterisch um. Sie fand bei internationalen Einkäufern und Medien Beachtung. Nach seiner zweiten internationalen Präsentation neuer Produkte in London plant SUNCUN, dort ein Ladengeschäft zu eröffnen und damit einen neuen Lifestyle nach London zu bringen. Zugleich will die Marke ihre ausgereifte zeitgenössische Mode mit fernöstlicher Prägung weiterentwickeln und die internationale Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern vertiefen.

Die Reise begann im Februar 2019 in New York, als IMG Zhang Turan mit "Wuwei Fusheng" zur New York Fashion Week einlud. Mit 24 Jahren wurde er in zahlreichen Medienberichten als jüngster Haute-Couture-Designer bezeichnet, der dort seine Entwürfe präsentierte. Internationale Medien bezeichneten seine Arbeit als "eine geheimnisvolle Kraft aus dem Osten". Später im selben Jahr führte der Weg mit "Shanhai" im Petit Palais weiter nach Paris. SUNCUNs AW2024-Kollektion "Kaitian", über die CRI berichtete, war Zhangs erste Kollektionspräsentation in London. Sieben Monate später wurde die SS2025-Kollektion "Bridge" auf der Milan Fashion Week von Xinhua aufgegriffen und von der Camera Nazionale della Moda Italiana besprochen.

Die Londoner Kollektion führt diese Entwicklung auf gestalterischer Ebene fort. Die Kollektion ist um den Leitsatz "Den Wind als Spur, den Traum als Botschaft" aufgebaut. Dabei steht der Wind für die Bewegung der Welt und der Traum für das flüchtige Dasein. Statt Landschaften naturgetreu nachzubilden oder kulturelle Symbole anzuhäufen, nutzt Zhang fließende Silhouetten, mehrlagige Konstruktionen, Kontraste zwischen Fülle und Leere sowie gezielt eingesetzte Leerräume, um östliche Philosophie in zeitgenössische Mode zu übertragen.

"Die Schönheit fernöstlicher Kleidung liegt nicht nur in ihrem Stil - sie liegt in der östlichen Philosophie selbst", so Zhang. Die Rückkehr schließt die Route durch vier Städte ab und zeigt, wie SUNCUN Handwerkskunst des immateriellen Kulturerbes über einzelne Couture-Anfertigungen hinaus zu einer Modesprache weiterentwickelt, die Couture und Ready-to-wear-Mode umfasst.

Über SUNCUN

SUNCUN ist eine 2015 von Zhang Turan in Shenyang gegründete chinesische Haute-Couture- und Modemarke im neuen chinesischen Stil. Die Marke arbeitet mit chinesischen Kunsthandwerkern zusammen und entwickelt über La Brocart / Chengyi Bureau und TURANZZ Stickereitechniken des immateriellen Kulturerbes, traditionelle Stoffe, Maßanfertigungen und Ready-to-wear-Mode.

Pressekontakt

Tingting Li, CEO von SUNCUN

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