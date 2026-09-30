Die Übernahme erweitert die Möglichkeiten von RGI, Versicherer dabei zu unterstützen, Innovationen über das Kerngeschäft hinaus voranzutreiben, indem bestehende Versicherungssysteme mit neuen digitalen, vertriebsbezogenen und KI-gestützten Funktionen kombiniert werden.

RGI, der führende Anbieter digitaler Lösungen für die europäische Versicherungsbranche, gibt die Übernahme von D4Next bekannt, einem InsurTech-Unternehmen, das sich auf Lösungen spezialisiert hat, welche Versicherungsprodukte, Vertriebskanäle und digitale Prozesse miteinander verknüpfen und auf innovativen KI-Modellen basieren.

Durch diese Übernahme erweitert RGI seine Möglichkeiten, Versicherer bei der Bewältigung einer der größten Herausforderungen der Branche zu unterstützen: Wie lassen sich geschäftliche und technologische Innovationen beschleunigen und gleichzeitig eine zunehmend komplexe Technologielandschaft schrittweise weiterentwickeln?

Die Weiterentwicklung der Versicherungsbranche im Tempo des Marktes unterstützen

Da Versicherer weiterhin in neue Produkte, digitale Kanäle, Vertriebsmodelle und intelligentere Prozesse investieren, gewinnt die Fähigkeit, Innovationen schrittweise einzuführen und neue Funktionen mit den bereits im Unternehmen eingesetzten Technologien zu verknüpfen, zunehmend an Bedeutung.

Mit der Übernahme von D4Next erweitert RGI sein Angebot um Funktionen, die darauf ausgelegt sind, diese Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche zu unterstützen.

"Bei der Zukunft der Versicherungstechnologie geht es nicht darum, sich zwischen Kernplattformen und Agilität zu entscheiden. Es geht vielmehr darum, die Technologielandschaft so zu gestalten, dass sie zusammenwirkt, um schnellere geschäftliche Innovationen zu unterstützen", sagte Gianni Camisa, CEO der RGI Group. "Die Übernahme von D4Next stärkt die Fähigkeit von RGI, Versicherer bei der schrittweisen Weiterentwicklung ihrer Technologie zu unterstützen, indem wir unser Fachwissen im Bereich Versicherungsplattformen mit neuen Kompetenzen kombinieren, die Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Produkte und Vertrieb beschleunigen können.

Ermöglichung des digitalen Vertriebs über den Kernbereich hinaus

Das Unternehmen wurde 2021 von Vito Rocca und Davide Scaravaggi gegründet; Christophe Quesne trat 2024 im Rahmen der Gründung der französischen Tochtergesellschaft in die Aktionärsstruktur des Unternehmens ein.

D4Next bringt eine Technologieplattform und Fachkompetenz in RGI ein, die darauf ausgerichtet sind, Versicherern die Möglichkeit zu geben, neue kommerzielle Angebote und Dienstleistungen schneller und flexibler auf den Markt zu bringen.

Die YOGA-Plattform fungiert als intelligente Ebene, die sich in bestehende Versicherungssysteme integriert und deren Funktionen erweitert. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf dem digitalen Vertrieb, der Kanalkonfiguration zur Unterstützung der Gestaltung kommerzieller Angebote über alle Vertriebskanäle hinweg, dem Management von Kanalstrategien, der Verarbeitung und Analyse von Geschäftsereignissen in Echtzeit, hybriden Angeboten, die Versicherungs- und Nichtversicherungsprodukte kombinieren, sowie Omni-Channel-Interaktionen über mobile, telefonische und Vermittlerkanäle. Diese Funktionen ergänzen das bestehende Angebot von RGI im Bereich Versicherungstechnologie und erweitern die Möglichkeiten der Gruppe, Versicherer bei der Weiterentwicklung ihrer Vertriebsstrategien und Geschäftsmodelle zu unterstützen.

Insbesondere ermöglicht YOGA den Versicherern, die Gestaltung kommerzieller Angebote vom zugrunde liegenden versicherungstechnischen Produkt zu entkoppeln, verschiedene Kernsysteme und Kanäle miteinander zu verbinden sowie neue Dienstleistungen und Arbeitsabläufe einzuführen.

YOGA ist bereits vollständig in die RGI PASS-Plattform integriert, und die äußerst positiven Erfahrungen der Kunden, die die integrierte Suite bereits nutzen, belegen den Wert dieses gemeinsamen Angebots.

RGI und D4Next werden ihre Zusammenarbeit in den Märkten, die RGI bereits bedient, weiter ausbauen und verfolgen bereits aktiv Möglichkeiten in Frankreich, wo D4Next über eine etablierte Präsenz verfügt.

Von der technologischen Weiterentwicklung zur geschäftlichen Agilität

Die Übernahme spiegelt das Engagement von RGI wider, Versicherern dabei zu helfen, den technologischen Wandel in greifbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Durch die Kombination der Versicherungstechnologie-Expertise von RGI mit den Agilitätskompetenzen von D4Next kann die Gruppe Versicherern dabei helfen, Kanäle und Dienste miteinander zu verknüpfen, digitale Initiativen voranzutreiben und ihre zentralen Versicherungsplattformen um neue Funktionen zu erweitern.

YOGA ergänzt diese Funktionen zudem durch agentenbasierte KI-Anwendungen, die digitale Interaktionen mit Kunden in allen Versicherungsprozessen wie beispielsweise bei der Risikoprüfung, der Schadenabwicklung und im Kundenservice unterstützen.

"Der Beitritt zu RGI stellt einen wichtigen Schritt im Wachstum von D4Next dar. Wir teilen eine gemeinsame Vision davon, wie Technologie Versicherern dabei helfen kann, geschäftliche Innovationen voranzutreiben", sagte Davide Scaravaggi, CEO von D4Next. Als Teil von RGI haben wir die Möglichkeit, zu einem umfassenderen Angebot beizutragen, indem wir unsere Kompetenzen mit der Technologie, der Versicherungsexpertise und der internationalen Präsenz von RGI verbinden.

Eine wachsende Plattform für den Versicherungsmarkt

D4Next verfügt über ein Team von mehr als 20 Fachkräften und ist in ganz Italien und Frankreich tätig. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen einen Kundenstamm von 16 Kunden aufgebaut.

Die Übernahme stärkt die Fähigkeit von RGI, Versicherer in verschiedenen Phasen der technologischen und geschäftlichen Entwicklung zu unterstützen, und vereint dabei etabliertes Know-how im Bereich Versicherungsplattformen mit neuen Kompetenzen in den Bereichen Agilität, digitale Transformation und intelligente Prozessinnovation.

Über RGI

RGI ist der führende europäische Anbieter von Versicherungs-Kernplattformen für die Bereiche Schaden- und Unfallversicherung, Lebensversicherung sowie Schadenabwicklung. Mit Hunderten von Kunden in Dutzenden von Ländern der EMEA-Region vereint RGI fundiertes Versicherungs- und Technologie-Know-how, modulare digitale Lösungen sowie einen pragmatischen, ergebnisorientierten Ansatz und verbindet dabei starke lokale Kompetenzen mit einer paneuropäischen Vision. Seit 40 Jahren treibt RGI Innovationen in der Versicherungsbranche voran und unterstützt Versicherer dabei, Komplexität zu bewältigen, die Prozessentwicklung zu beschleunigen und die digitale Transformation konkret und nachhaltig voranzutreiben.

Internet: www.rgigroup.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rgi-group/

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