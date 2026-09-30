Mainz (ots) -Hohe Mieten, steigende Lebenshaltungskosten, aber auch Risikobereitschaft und Schulden stellen viele junge Menschen auf eine harte Belastungsprobe. Die ZDF-Reportagereihe "37°Leben" widmet sich diesem Thema: Teil 1 "Knapp bei Kasse: Arm trotz Arbeit" ist am Sonntag, 4. Oktober 2026, um 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen. Teil 2 "Knapp bei Kasse: Selbstständig am Limit" wird am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 9.03 Uhr ausgestrahlt. Beide Folgen sind bereits ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar.Teil 1, "Knapp bei Kasse: Arm trotz Arbeit", richtet den Blick auf junge Erwachsene, die trotz Arbeit finanziell zu kämpfen haben. Es geht um Luisa (31), alleinerziehende Mutter zweier Kinder und Fahrradkurierin aus Leipzig, und Yuna (23), Pflegefachkraft aus Frankfurt am Main. Beide geben alles - doch für Miete und Lebensmittel reicht ihr Einkommen kaum. Zwei Frauen, zwei unterschiedliche Lebenssituationen - eine gemeinsame Erfahrung: Arbeit allein schützt nicht vor finanziellen Durstrecken oder sogar existenziellen Nöten.Teil 2, "Knapp bei Kasse: Selbstständig am Limit", berichtet über die harte Realität von Selbstständigen. Tim (24), Jungbauer aus Oldenburg, betreibt mit seinen Eltern und Freundin Tia einen Familienbetrieb, den er übernehmen soll. Gerade haben sie eine Million Euro in einen Kuhstall investiert. Ob sich die Investition und die enorme Arbeit rentiert, ist angesichts komplizierter Bürokratie und schwieriger Marktbedingungen ungewiss. Schirin (31) hat immer als selbstständige Einzelhändlerin gearbeitet. Ihren Geschenkeladen musste sie 2024 schließen, noch baut sie ihre Schulden ab. Dank Familie und Stammkunden schafft sie den Neustart. Zwei junge Selbstständige zwischen Hoffnung, Verzicht und schwerer Belastungsprobe.Die "37°"-Filme werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°Leben" erreichen Sie Christina Betke, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Magda Huthmann erreichen Sie unter 06131 70-12149 und unter huthmann.m@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37gradleben&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C4e84b35aec164a61c19b08df18997b32%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639256719597374173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kwqLXkORBau%2BStZMkejIE6IVY%2BauYM91c07qHPl9Qy0%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37leben-die-neuen-filme-im-ueberblick) zu "37°Leben" und den neuen Filmen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht der "37Leben"-Zweiteiler "Knapp bei Kasse" als Presse-Preview (nach Log-in) zur Verfügung: 37°Leben: Knapp bei Kasse: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-knapp-bei-kasse).- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6361932