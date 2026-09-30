Mainz (ots) -In einem neuen Infotainment-Format wird Alexander Prinz zum Quizmaster und führt bekannte Gesichter durch Festungen verschiedener Regionen. Dabei hat er eine Menge Burgenwissen und Legenden im Gepäck. Seine Gäste müssen herausfinden: Was ist wahr? Was bloß frei erfunden? Alle drei Folgen "History or Mystery -Die Burgen-Challenge mit Alexander Prinz" sind ab 24. Oktober in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) verfügbar.Alles Humbu(r)g?Alexander Prinz aka "Der Dunkle Parabelritter" ist Creator und absoluter Mittelalter-Nerd. Bei seinen Streifzügen durch mittelalterliche Festungen hat er bekannte Gäste dabei und glänzt mit historischer Sachkenntnis. Vermeintlich, denn er versucht, die sie gezielt auf die falsche Fährte zu locken. Erkennen die Gäste die wahre Geschichte? Oder lassen sie sich von Prinz' Redekünsten täuschen? Vor der Kulisse markanter Burgen stellen sie sich seiner Challenge.Prominente aus der Region erkunden ihre HeimatMit dabei ist Schauspielerin Davina Fox, die statt im Ludwigshafener Tatort ausnahmsweise auf der Pfälzer Hardenburg ermittelt. Sternekoch Robin Pietsch lernt auf Burg Falkenstein im Harz die mittelalterliche Küche kennen und Comedian Tony Bauer kommt mit viel Humor der Geschichte von Burg Altena im Sauerland näher."History or Mystery - Die Burgen-Challenge mit Alexander Prinz"Das dreiteilige Format setzt auf die Verbindung von historischen Fakten, regionalem Erleben und spielerischen Elementen und ist ab 24. Oktober in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) verfügbar.Fotos über ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter SWR.li/historyormystery (http://swr.li/historyormystery)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Marissa Leister,Tel. 06131 929 32743,marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6361949