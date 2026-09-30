Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung am EUR-Rentenmarkt folgt weiterhin der Kausalkette, die wir schon seit mehr als einem halben Jahr beobachten: Geopolitische Entscheidungen, die den freien Energiehandel aus der Golfregion gefährden, führen zu steigenden Energiepreisen, so LAIQON.Diese wiederum erhöhten die Inflationsraten und Inflationserwartungen und damit auch die Erwartungen an künftige Leitzinsen. Dies habe zur Folge, dass die Renditen entlang der Zinskurven stiegen. Es sei nahezu lehrbuchmäßig zu beobachten, wie sich die Auswirkungen dieser Mechanismen auf die Renditestrukturkurven auswirkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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