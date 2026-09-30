Wien (www.fondscheck.de) - Columbia Threadneedle Investments verstärkt sein Londoner Team für Research Enhanced Strategies mit zwei Neuzugängen, so die Experten von "FONDS professionell".Gianluca Di Mascio übernehme die Position des Portfoliomanagers, Karan Bhanot werde Associate Portfolio Manager. Beide würden an Chris Lo, den in Boston ansässigen Head of Research Enhanced Strategies berichten. Sie sollten insbesondere am Ausbau des Angebots an aktiven ETFs für Kunden in Großbritannien und Europa mitwirken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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