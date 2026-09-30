Düsseldorf (ots) -Diesen Herbst erobert ein Modetrend den Markt, der sich von den minimalistischen Looks und zurückhaltender Eleganz der vergangenen Jahre deutlich abhebt: Poetcore. Dabei werden Romantik, Individualität und nostalgische Elemente miteinander verbunden, die den Anschein haben, direkt aus einem Jane-Austen-Roman entsprungen zu sein. Statt Perfektion sind nun Outfits gefragt, die Charakter zeigen und eine feine Patina besitzen - ganz so, als hätten die Kleidungsstücke bereits eine eigene Geschichte zu erzählen.Dass Outfits im Stil des Poetcore seit Beginn des Jahres zunehmend auf den Straßen zu sehen sind, hängt auch mit aktuellen Entwicklungen in der Film- und Serienlandschaft zusammen. Neuverfilmungen bekannter Literaturklassiker wie Emily Brontës "Sturmhöhe" und Jane Austens "Sinn und Sinnlichkeit" sorgen dafür, dass die Looks vergangener Zeiten aktuell wieder extrem sichtbar sind. Was zunächst auf Leinwänden, Streamingplattformen oder den roten Teppichen zu sehen ist, findet oft schon kurze Zeit später seinen Weg in die Modegeschäfte. Der Poetcore zeigt eindrucksvoll, wie aus einer bestimmten Stimmung, einer Figur oder einem Kostümdesign eines Films innerhalb kurzer Zeit ein weltweiter Trend entstehen kann.Der nahende Herbst verstärkt diese Dynamik zusätzlich: Robuste Stoffe und gedeckte Farben passen ideal zur Jahreszeit, und in den kommenden Wochen stehen weitere Veröffentlichungen von Verfilmungen historischer Romane an, die optisch die Grundideen des Poetcore voll bedienen. Dazu gehört unter anderem die sechsteilige Miniserie "Die Puppe", eine zeitgenössische Neuinterpretation des Romans von Boleslaw Prus über Liebe, Ehrgeiz und sozialen Aufstieg im Warschau des 19. Jahrhunderts, die seit Mitte September auf der Streamingplattform Netflix zu sehen ist. Im Oktober folgt der Kinostart der Jane-Austen-Verfilmung "Sinn und Sinnlichkeit".Typisch für den Poetcore sind Materialien wie Wolle, Samt, Tweed, Spitze und Cord. Dazu kommen klassische Accessoires wie Broschen, lederne Umhängetaschen, schmale Halstücher oder Umhänge. Farblich dominieren gedeckte Töne wie Bordeaux, Pflaume, Olivgrün, Schokobraun sowie Beige und Creme. Ergänzt wird diese Ästhetik durch verspielte Details wie Schleifen, Blütenapplikationen oder dekorative Bänder, die inzwischen nicht mehr nur in festlicher Mode, sondern zunehmend auch in alltagstauglichen Outfits zu finden sind. Diese Kombination aus robusten Stoffen und romantischen Details verleiht Poetcore seinen unverwechselbaren Look.Trotz seiner auffälligen Ästhetik und den teilweise opulent wirkenden Outfits lässt sich Poetcore überraschend leicht in den Alltagslook integrieren. Oft reichen bereits einzelne Elemente aus, um den Look aufzugreifen. Eine Bluse mit Rüschen oder hohem Stehkragen, eine Brosche am Blazer oder eine klassische Satchel-Tasche mit langem Riemen können einem schlichten Outfit eine poetische Note verleihen. Entscheidend beim Poetcore ist das Spiel mit den Kontrasten: Zarte Stoffe treffen auf schwere, weiche auf strukturierte. Dieser Look lässt sich beispielsweise mit einem dicken Zopfpullover und einem leichten, weich fallenden Midirock erzielen. Genau diese Alltagstauglichkeit dürfte ein wichtiger Grund dafür sein, dass sich der Trend über verschiedene Altersgruppen hinweg verbreitet.Den ausführlichen Beitrag mit Hintergrundinformationen zum Poetcore sowie konkrete Outfit-Ideen für verschiedene Anlässe gibt es hier:- Für Deutschland: https://www.c-and-a.com/de/de/shop/poetcore-trend- Für Österreich: https://www.c-and-a.com/at/de/shop/poetcore-trend- Für die Schweiz: https://www.c-and-a.com/ch/de/shop/poetcore-trendPressekontakt:C&A Mode GmbH & Co. KGWanheimer Straße 7040468 DüsseldorfInhaltliche Fragen zum Poetcore-Beitrag: Jenpix GmbH - heidi.reinhardt@jenpix-team.deOriginal-Content von: C&A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182419/6361961