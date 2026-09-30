Brüssel/Neckarsulm (ots) -- Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und EU-Institutionen kamen in Brüssel zusammen - im Fokus stand Europas Zukunftsfähigkeit.- Die Unternehmen der Schwarz Gruppe und ihre Partner halten Rohstoffe im Kreislauf, bringen emissionsärmere Logistik voran, stärken digitale Souveränität, fördern gesunde Lebensweisen und Kreislaufwirtschaft und stehen für eine zuverlässige Lebensmittelversorgung.- Praxisbeispiele mit BMW, Milence, KPN, der UEFA und aus dem Lieferantennetzwerk belegen den Erfolg strategischer Zusammenarbeit.Auf Einladung der Unternehmen der Schwarz Gruppe kamen 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft und europäischen Institutionen in Brüssel zusammen. Unter dem Leitmotiv "Stronger Together - Partnerships for Europe's Success" diskutierten die Teilnehmer bei der fünften Veranstaltung von "Schwarz Impulse", wie strategische Partnerschaften Europas Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität, Lebensqualität und nachhaltiges Wirtschaften stärken können."Wir warten nicht, bis andere unsere Herausforderungen lösen, sondern handeln selbst. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe investieren in Infrastruktur, schützen Daten und Ressourcen und entwickeln gemeinsam mit ihren Partnern Lösungen für ein wettbewerbsfähiges, souveränes und selbstbewusstes Europa", betonte Gerd Chrzanowski, Komplementär der Schwarz Gruppe.Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft, Produktivität, Umsetzung und Vereinfachung, sprach über Europas Wettbewerbsfähigkeit: "Stärkere Partnerschaften können dazu beitragen, eine wettbewerbsfähigere europäische Wirtschaft aufzubauen: indem wir gemeinsam mit der Wirtschaft Maßnahmen erarbeiten, die Investitionen, Innovation und Wachstum fördern; indem wir gemeinsam mit unseren Mitgesetzgebern eine ehrgeizige legislative Agenda aufrechterhalten; und indem wir gemeinsam mit den Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass unser Streben nach Wettbewerbsfähigkeit auf europäischer Ebene durch entschlossenes Handeln auf nationaler Ebene ergänzt wird. Gemeinsam können wir den Wohlstand, die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum schaffen, die Europa dringend braucht."Wie strategische Partnerschaften in der Praxis wirken, zeigte die Gesprächsrunde "The Power of Strategic Partnerships". Anja van Niersen, CEO von Milence, Martin Kallen, CEO von UEFA Events SA, Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Kunde, Marken und Vertrieb, und Jurgen de Jong, Vice President Cloud and Productivity bei KPN, diskutierten über Europas Rolle bei der Frage nach Lebensqualität, digitaler Souveränität und nachhaltigem Wirtschaften.Günther H. Oettinger, ehemaliges Mitglied und Vizepräsident der Europäischen Kommission sowie ehemaliger Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, rundete mit seinem Schlusswort den formellen Teil des Abends ab.Die Partnerschaften im Überblick- BMW und PreZero halten Rohstoffe im Kreislauf:Die BMW Group und PreZero entwickeln ein Geschäftsmodell für die Verwertung von Altfahrzeugen. Die BMW Group bringt ihre Expertise in "Design for Recycling" und Fertigung ein, PreZero seine Erfahrung in Sortiertechnologie und Batterierecycling. Ziel ist es, Sekundärrohstoffe als strategische Ressource für die europäische Industrie im Kreislauf zu halten.- Kaufland und Milence treiben emissionsärmere Logistik voran:Kaufland und Milence elektrifizieren gemeinsam die Logistik. Am neuen Hochleistungs-Ladepark in Barsinghausen laden Elektro-Lkw mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Der Ladepark wird vollständig mit zertifiziertem Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, bilanziell abgesichert durch Herkunftsnachweise. Nach den vorliegenden Angaben spart der Standort rund 700 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ein. Das zeigt, wie Partnerschaften den Einsatz emissionsärmerer Logistiklösungen voranbringen.- KPN und Schwarz Digits stärken digitale Souveränität:Schwarz Digits und KPN bauen eine souveräne europäische Cloud-Lösung nach europäischem Recht für den niederländischen Markt auf. Dabei betreibt KPN die Rechenzentren und ist für die Konnektivität sowie die IT-Dienstleistungen verantwortlich, während Schwarz Digits die Cloud-Infrastruktur auf Stackit bereitstellt .- UEFA, Lidl und PreZero verbinden gesunde Lebensweisen und Kreislaufwirtschaft:Als offizieller UEFA-Take-Care-Nutrition- und UEFA-Grassroots-Partner unterstützt Lidl Initiativen und Bildungsprogramme der UEFA und entwickelt diese weiter. Die strategische Partnerschaft geht dabei weit über klassisches Sponsoring hinaus. Sie vermittelt Kindern und Trainern in 55 Ländern Wissen über ausgewogene Ernährung und fördert Bewegung, Teamgeist und gesellschaftliche Teilhabe im Breitensport. Als operativer und strategischer Partner wird PreZero die UEFA künftig mit datengetriebenen Verfahren und gezielten Schulungen begleiten. Ziel ist es, die Kreislaufwirtschaft in Stadien messbar zu machen. So soll der europäische Spitzenfußball als skalierbare Blaupause für effizientes Wertstoff- und Ressourcenmanagement etabliert werden.- Lieferantennetzwerk sorgt für eine zuverlässige Lebensmittelversorgung:Die Unternehmen der Schwarz Produktion zählen zu den bedeutendsten Lebensmittelherstellern Europas. Langfristige Partnerschaften und faire Standards der Lieferantennetzwerke von Lidl, Kaufland und der Schwarz Produktion stellen sicher, dass täglich Millionen Menschen in ganz Europa zuverlässig mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden.Pressekontakt:Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KGTelefon 07132 30-788600presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. 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