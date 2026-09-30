Norderstedt (ots) -Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag von Lufthansa Industry Solutions (LHIND) fänden 76 Prozent der deutschen Verbraucher:innen digitale Shopping-Assistenten attraktiv, die in Zukunft ihre Konsumwünsche und Alltagssituationen verstehen, passende Produktempfehlungen geben und sie mit hilfreichen Services unterstützen. Noch brechen viele der Befragten den Online-Kaufprozess vorzeitig ab, weil er zu kompliziert ist oder zu lange dauert. Die Befragung unter mehr als 1.000 Personen ist Teil des neuen LHIND-Whitepapers "Shopping-Assistenten: Vom Suchen zum Verstehen und Finden".Online-Shopping ist etabliert und gehört zum normalen Kaufverhalten der Verbraucher. "Unsere Studienergebnisse zeigen aber tatsächlich eine deutliche Lücke zwischen Suchen und Kaufen", sagt Marius Browarczyk, Head of Retail bei Lufthansa Industry Solutions. "Während drei von vier Befragten sich mindestens einmal wöchentlich in Online-Shops informieren, kauft am Ende aber nur jeder Zweite." Online-Shops sind also längst nicht mehr nur Verkaufsflächen. Sie sind auch zentrale Orte für Vergleich und Orientierung. "Genau dort entsteht der Bedarf an intelligenter Unterstützung", so Browarczyk weiter. "Denn Verbraucher:innen erwarten konkrete Hilfe bei Auswahl, Bewertung und Entscheidung."Jeder Zweite wechselt nach Such-Frust zu einem anderen Online-HändlerNoch klaffen Wunsch und Realität aber regelmäßig auseinander. Ein Drittel der von LHIND befragten Verbraucher bricht häufig vor dem Kauf ab, weil die Entscheidung zu kompliziert wird. Und ein Viertel geht nach dem Abbruch lieber in ein Geschäft vor Ort. So entsteht ein hohes Abwanderungsrisiko für die Shops. Denn fast die Hälfte der Befragten wechselt nach einem frustrierenden Sucherlebnis zu einem anderen Online-Händler (45%) oder zu Google (43%). Etwa jeder vierte Befragte kauft vorerst lieber gar nichts.Dabei sind die Erwartungen der Konsumenten an intelligente Shopping-Assistenten bereits klar umrissen. Zu den am meisten gewünschten Funktionen gehören Preisvergleiche, Alternativangebote und Zusatzinfos. Viele der befragten Verbraucher:innen wünschen sich zudem die Möglichkeit, Fragen zu Bestellungen beantworten zu lassen.Aus digitaler Beratung wird ein strategischer Zugang zum KundenDas LHIND-Whitepaper "Shopping-Assistenten: Vom Suchen zum Verstehen und Finden" zeigt dem Handel, wie er KI-basierte Shopping-Assistenten entwickeln und einsetzen kann, um die Customer Journeys seiner Kund:innen zu verbessern. Im Gegensatz zur klassischen Suche verstehen sie Ziele und Anforderungen. Kund:innen müssen also nicht unbedingt wissen, wie ein Produkt heißt. Sie können ein Problem ("Ich finde keine passenden Schuhe zu meinem neuen Kleid") oder ein Projekt ("Ich möchte eine Holzterrasse bauen") auch einfach nur beschreiben. Shopping-Assistenten schaffen damit Orientierung und vereinfachen Kaufentscheidungen.Neben einer höheren Conversion Rate liefern Shopping-Assistenten den Händlern aber auch wertvolle Erkenntnisse. So erfahren diese, was Kund:innen wirklich benötigen und vermissen, wie sie suchen und welche Ansprache wann und bei wem funktioniert. Retail-Experte Marius Browarczyk: "Das ermöglicht eine präzise Personalisierung, zeigt Sortimentslücken auf und hilft bei Marketing, Service und Produktentwicklung. So wird aus digitaler Beratung ein strategischer Zugang zu Kund:innen."Vertiefende Hinweise zum Thema Shopping-Assistenten sowie weitere spannende Ergebnisse aus der Befragung finden sich im neuen LHIND-Whitepaper "Shopping-Assistenten: Vom Suchen zum Verstehen und Finden", das hier kostenlos heruntergeladen werden kann:https://ots.de/UXU9L7Hinweis: LHIND auf der Retail NXTTreffen Sie die LHIND Retail-Expert:innen auf der Retail NXT in Bad Vilbel (30.09. bis 01.10.) und erfahren Sie mehr über digitale Lösungen für die Retail-Branche, von Agentic Commerce bis IT Security. Wir laden Sie ein, wenn am Mittwoch von 14 Uhr bis 14:30 Uhr Alexander Bluhm, Retail Expert Consultant bei LHIND, gemeinsam mit Daniel Schaus, Senior Agile Master bei Vorwerk, auf der XPO-Bühne einen Vortrag hält, wie Vorwerk Agentic AI einsetzt.Über Lufthansa Industry SolutionsLufthansa Industry Solutions ist ein Dienstleistungsunternehmen für IT-Beratung und Systemintegration. Die Lufthansa-Tochter unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Gesellschaften innerhalb des Lufthansa Konzerns als auch mehr als 300 Unternehmen in unterschiedlichen Branchen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Norderstedt beschäftigt über 3.000 Mitarbeitende an mehreren Niederlassungen in Deutschland, Albanien, der Schweiz und den USA.Pressekontakt:Michael GrisarTel.: +49 151 5891 8051E-Mail: michael.grisar@lhind.dlh.deOriginal-Content von: Lufthansa Industry Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128057/6361977