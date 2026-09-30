Wer langfristig Vermögen aufbaut, sollte die Kosten im Blick behalten. Smartbroker+ setzt hier mit seinem angekündigten Altersvorsorgedepot an: keine Depotgebühr, kostenlose Sparpläne und eine Erstattung der laufenden ETF-Kosten in den Standarddepots. Die Voranmeldung ist bereits in der App möglich; den Start des geförderten Sparens kündigt der Anbieter für den 1. Januar 2027 an. Anleger können zwischen drei Standarddepot-Varianten auf Basis von MSCI World, MSCI ACWI und FTSE All-World wählen. Wer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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