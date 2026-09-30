Bei der Münchener Rück-Aktie ist nach der jüngsten Schwäche erneut die runde 500-€-Marke in den Fokus gerückt. In meiner Analyse von Anfang September hatte ich unterhalb von 514,60 € vor einer Ausweitung der Korrektur gewarnt. Dieser Verkaufstrigger wurde anschließend ausgelöst und der Titel fiel bis 490,80 € zurück. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung notiert die Aktie aktuell bei 505,60 € und zeigt sich im bisherigen Wochenverlauf wieder schwächer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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