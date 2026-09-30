Bei BYD läuft operativ gerade einiges besser, als es der Aktienkurs vermuten lässt. Während die Aktie im September deutlich nachgegeben hat, zieht das Geschäft außerhalb Chinas weiter an. Vor allem in Europa wächst BYD kräftig und der Konzern will dort noch deutlich größer werden. Im Ausland läuft es richtig gut Im August verkaufte BYD insgesamt 440.293 Fahrzeuge. Davon gingen bereits 189.466 ins Ausland. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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