Ein Analystenhaus hat der Deutschen Telekom deutlich das Vertrauen entzogen und Kursziel wie Einstufung kräftig gesenkt. Grund ist vor allem die alte Fusionsspekulation rund um die US-Tochter T-Mobile US, die den Anlegern wieder Sorgen bereitet. Charttechnisch steht die Aktie derweil genau an der Marke, die über die nächste Richtung entscheidet. Downgrade trifft auf Verwässerungssorgen Belastet wurde der Kurs von einer Herabstufung durch Bernstein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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