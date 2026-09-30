Für die Gerresheimer-Aktie zeichnet sich eine gute Börsenwoche ab. Nachdem der Kurs des Spezialverpackungsherstellers bereits am Montag und Dienstag um +5% zulegen konnte, geht es auch am Mittwochmorgen um weitere +4% nach oben. Fielen die Quartals- und Halbjahreszahlen von Gerresheimer denn so gut aus und können Anleger mit weiteren Kurssteigerungen rechnen? Zahlen für das erste Halbjahr Die heute veröffentlichten vorläufigen Halbjahreszahlen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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