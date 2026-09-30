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SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an



30.09.2026 / 11:10 CET/CEST

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SBF passt Ergebnisprognose für 2026 aufgrund der vorläufigen Insolvenzverwaltung eines Kunden an Leipzig, 30. September 2026 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2), ein börsennotierter Spezialist für innovative Lösungen in den Bereichen Schienenfahrzeuge, Beleuchtung, Elektromechanik und Sensorik, wurde über die vorläufige Insolvenzverwaltung eines Kunden informiert. Es bestehen zum heutigen Tag offene Forderungen gegenüber diesem Kunden in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro. SBF geht von einem weitgehenden Ausfall der Forderungen aus; Rückflüsse aus Sicherheiten oder aus dem Insolvenzverfahren sind in der angepassten Prognose nicht enthalten und würden das Ergebnis entsprechend verbessern.



Der erwartete Forderungsausfall belastet das EBITDA des Geschäftsjahres 2026 um 0,8 bis 1,0 Mio. Euro. SBF passt daher die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und erwartet nunmehr ein EBITDA in einer Spanne von 0,9 bis 1,5 Mio. Euro (zuvor: 1,8 bis 2,4 Mio. Euro).



Unternehmenskontakt:



SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



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