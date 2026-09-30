Bis 2031 müsste die KI-Branche jährlich sechs Billionen US-Dollar erwirtschaften, um rentabel zu sein. Grund sind laut der Unternehmensberatung Bain & Company die hohen Infrastrukturausgaben. Das Problem: eine Lücke von 4,2 Billionen Dollar. Die Finanzierung des Ausbaus der KI-Infrastruktur droht für die Branche zu einem immer größeren Problem zu werden. Schon jetzt greifen die sogenannten Hyperscaler, Konzerne wie Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n