Mitteilung von Robus Capital: Robus Capital begleitet Convene bei Rückkehr an den Nordic-Bond-Markt - Convene platziert dreijährige besicherte Unternehmensanleihe über NOK 250 Millionen - Fonds von Robus Capital gehören seit der Restrukturierung 2023 zum Gesellschafterkreis - Convene gelang der operative Turnaround durch Diversifizierung des Geschäftsmodells über mehrere Branchen Robus Capital hat die Emission einer neuen besicherten Unternehmensanleihe der Convene Group begleitet. Mit dem dreijährigen Senior Secured Bond über NOK 250 Millionen kehrt der norwegische Anbieter von digitalen Self-Service-, Zahlungs- und Administrationslösungen nach einer umfassenden Restrukturierung an den öffentlichen Kapitalmarkt zurück. Die Anleihe der Convene Midco S.à r.l. wurde mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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