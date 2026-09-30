Die australische Drohnenabwehr-Firma darf künftig um Bestellungen der amerikanischen Armee konkurrieren. Garantiert ist dabei allerdings nichts. Aktionäre reagieren erleichtert, doch es bleiben Zweifel: an echten Umsätzen, an der Rolle der Leerverkäufer und an der laufenden Prüfung durch die Finanzaufsicht ASIC.Ein US-Rahmenvertrag über bis zu 500 Millionen Dollar beschert DroneShield am Mittwoch einen Kurssprung. Im deutschen Handel notiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de