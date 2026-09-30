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HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht



30.09.2026 / 11:25 CET/CEST

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CORPORATE NEWS HMS Bergbau: Finale Zahlen für 1. HJ 2026 veröffentlicht Vorläufige Zahlen bestätigt: Umsatz nach sechs Monaten bei 1,1 Mrd. Euro und EBITDA bei 22,5 Mio. Euro (bereinigt: 14,1 Mio. Euro)

Positive Wachstumsimpulse durch Geschäft mit Massenschüttgütern und Flüssigbrennstoffen Berlin, 30. September 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, "HMS"), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und

-vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat im ersten Halbjahr 2026 die erwartet positive Entwicklung verzeichnet. Die heute veröffentlichten endgültigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 haben die vorläufigen Geschäftszahlen (vgl. Corporate News vom 19.8.2026) bestätigt. Der Umsatz erhöhte sich im Halbjahresvergleich von 0,64 Mrd. Euro auf 1,1 Mrd. Euro (IFRS) und das EBITDA (IFRS; einschließlich Sondereffekte) von 8,4 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro. Einmalige Sondereffekte in Höhe von 8,4 Mio. Euro resultierten dabei aus der Erstkonsolidierung des Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika. Bereinigt um diese Sondereffekte lag das operative EBITDA bei 14,1 Mio. Euro. Da HMS im Vorjahr noch nach HGB bilanzierte, sind die Halbjahreszahlen mit jenen des Vorjahres nur eingeschränkt vergleichbar. Positive Impulse für das Wachstum der Gesellschaft kamen in der Berichtsperiode wie erwartet v. a. aus dem klassischen Geschäft mit Massenschüttgütern und dem 2025 etablierten Geschäft mit Flüssigbrenn- und Schmierstoffen. Dabei profitierte HMS von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Kohleprodukten in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet für das laufende Jahr einen Anstieg des globalen Kohleverbrauchs um 1,2 % auf knapp 9 Mrd. Tonnen, nachdem letztes Jahr für 2026 noch ein leichter Rückgang des Kohleverbrauchs prognostiziert worden war. Zudem hat HMS ihre Aktivitäten bei Metallerzen deutlich ausgebaut und im ersten Halbjahr ihre metallurgischen Kohleminen in Botswana und Südafrika in Betrieb genommen sowie das Flüssigbrennstoffgeschäft weiter ausgebaut. Regionale Krisen im Nahen Osten und ihre Auswirkungen auf die globale Energieversorgung hatten keine negativen Auswirkungen auf das Geschäft von HMS. Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite www.hms-ag.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über direkten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk. Unternehmenskontakt:

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T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de





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