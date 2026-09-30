Hamburg (ots) -Wie erreichen Nachrichten junge Zielgruppen, und wie lässt sich ihre Nachrichten- und Informationskompetenz stärken? Antworten auf diese Fragen liefert der neue Podcast wasmitjungenzielgruppen von UseTheNews. Darin diskutieren junge Menschen mit Gästen aus Medien und Bildung über erfolgreiche Nachrichtenformate, Praxisprojekte in Schulen und die Perspektiven von Generation Z und Alpha.Die Nachrichtenkompetenz-Initiative UseTheNews erweitert ihr Angebot um ein neues Audioformat: In dem Podcast wasmitjungenzielgruppen kommen Schülerinnen und Studierende mit Vertreterinnen und Vertretern aus Medien und Bildung in den Dialog. In den ersten fünf Folgen sprechen die jungen Hosts mit Journalistinnen der ZEIT, dem SWR-Format Das Ding sowie der FUNKE-Jugendredaktion funky darüber, was Formate für ein junges Publikum erfolgreich macht. Mit einer Lehrkraft und einem Schulleiter nehmen sie besondere Nachrichtenkompetenz-Projekte an Schulen unter die Lupe und fragen nach, mit welchen Ansätzen diese auch an anderen Schulen gelingen können.Moderiert und mitproduziert wird der Podcast von jungen Menschen aus der NewZee-Community - einer Gruppe junger Medieninteressierter, die bei UseTheNews die Medienlandschaft aktiv mitgestalten wollen.Das Gesprächsformat verbindet dabei verschiedene Perspektiven: In der Ausgabe "Medien" stehen Nachrichtenangebote für Generation Z und Alpha im Mittelpunkt. Mit der Ausgabe "Bildung" erhalten Lehrkräfte und Schulleitungen Einblicke in bewährte Medienprojekte für den Unterricht. Die jungen Hosts stellen Fragen, die sie selbst beschäftigen, und rücken somit Themen und Interessen ihrer Generation in den Fokus. Die Gäste aus Medienlandschaft und Bildung erhalten Feedback zu ihrer Arbeit und Einblicke in die Mediennutzung junger Zielgruppen.Host Vincent Helleport: "Ich hätte mir damals an meiner Schule ein Schülerradio, Podcast-Projekt oder ähnliches gewünscht. Jetzt konnte ich durch UseTheNews selbst aktiv werden und mit richtigen Medienprofis und Lehrkräften, die Nachrichtenkompetenz in ihrem Unterricht vermitteln, ins Gespräch gekommen."Zunächst wurden fünf Folgen von wasmitjungenzielgruppen produziert, die jeweils in rund 20 Minuten Einblicke in verschiedene Formate und Projekte geben. Ab dem 01. Oktober erscheint wöchentlich eine Folge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ein Trailer ist bereits jetzt verfügbar.Trailer Spotify (https://open.spotify.com/show/5tb0Zkv1C7aDmkG9xW8bua)Trailer Podcast.de (https://www.podcast.de/podcast/3763647/wasmitjungenzielgruppen)Vanessa Bitter, Geschäftsführerin UseTheNews gGmbH: "Junge Menschen sind in unserem neuen Podcast nicht nur Zuhörende, sondern Mitgestaltende. Damit knüpft das Format an einen zentralen Gedanken unserer Arbeit an: Wer junge Zielgruppen erreichen will, muss sie an der Gestaltung von journalistischen Angeboten beteiligen. Der Podcast schafft dafür einen direkten Austausch zwischen Jugendlichen, Medien und Bildung auf Augenhöhe."Über UseTheNews:Die UseTheNews gGmbH geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. Im Sinne einer funktionierenden und wehrhaften Demokratie verfolgt UseTheNews das Ziel, Kindern und Jugendlichen bundesweit ein verlässliches Angebot zum sicheren Umgang mit Informationen und zur faktenbasierten Meinungsbildung zu machen. Dafür setzt die Initiative in Kooperation mit ihren Partnern aus Medien, Bildung und Forschung auf zeitgemäße Konzepte wie Newscamps oder Co-Creation-Projekte, die einen Austausch auf Augenhöhe sowie aktives Ausprobieren und Mitmachen ermöglichen. Initiiert wurde UseTheNews 2020 von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien, begleitet von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg und dem Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut. Die Initiative wird von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien sowie Politik unterstützt. Sie wurde im Mai 2022 auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz und den Niederlanden, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.Pressekontakt:UseTheNews gGmbH / dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: UseTheNews gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168022/6362024