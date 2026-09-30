Bad Wimpfen (ots) -Verifizierte Kennzahlen zu Recycling, Lieferketten und Lebensmittelverluste: Unter dem Motto "Schritt für Schritt mehr bewegen" veröffentlicht Lidl in Deutschland seinen fünften Nachhaltigkeitsbericht 2025. Der nach den internationalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellte Bericht dokumentiert die Fortschritte bei den Umwelt- und Sozialmaßnahmen in den Filialen, den Verwaltungs- und Warenverteilzentren sowie der Hauptverwaltung in Bad Wimpfen. Um Transformation systematisch voranzutreiben, steuert Lidl in Deutschland sein Engagement in den fünf strategischen Handlungsfeldern "Klima schützen", "Ressourcen schonen", "Biodiversität achten", "Gesundheit fördern" und "Fair handeln"."Wir messen unseren Fortschritt an konkreten Ergebnissen - von der Verpackungsoptimierung bis hin zu fairen Bedingungen im Kakaoanbau. Im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir freiwillig und transparent, wie verantwortungsbewusstes Handeln und verlässliche Prozesse Hand in Hand gehen. Wir lassen unseren Verpflichtungen Schritt für Schritt messbare Taten folgen", erklärt Miriam Schroer, Leitung CSR & Nachhaltigkeit der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Neben vertiefenden Daten und Fakten umfasst der Bericht vielfältige Erfolgsbeispiele: vom Ausbau der E-LKW-Flotte und Artenschutzprogrammen zur Erhaltung der Biodiversität über Anreize zur bewussten Ernährung bis hin zur Reduktion von Lebensmittelverlusten.Wie wirksam diese Maßnahmen im Alltag greifen, belegen die Ergebnisse und Entwicklungen in den fünf Handlungsfeldern:- Klima schützen: Die betrieblichen Emissionen (Scope 1 & 2) sind im Jahresvergleich um 14,5 Prozent gesunken. Dazu trugen 895 Filialen und 24 Verwaltungs- und Warenverteilzentren mit Wärmepumpen sowie 1.170 Gebäude mit Photovoltaikanlagen bei. Die E-Ladeinfrastruktur im Filialnetz wurde auf 3.251 Ladepunkte ausgebaut, somit kamen im Jahr 2025 1.389 Ladepunkte hinzu.- Ressourcen schonen: Bei den anfallenden Abfällen hat Lidl in Deutschland im Geschäftsjahr 2025 eine Verwertungsquote von über 95 Prozent durch Wiederverwendung, Recycling, Kompostierung und Vergärung erreicht. Auch bei den Verpackungen wird der Materialeinsatz schrittweise optimiert: Der durchschnittliche Rezyklatanteil in den Plastik-Eigenmarkenverpackungen ist im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozentpunkte auf 38 Prozent angestiegen. Darüber hinaus leistet Lidl einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung: Über die Rettertüte wurden im Geschäftsjahr 2025 mehr als 40.000 Tonnen Obst und Gemüse vor der Entsorgung bewahrt, ein Zuwachs von 13,5 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2024.- Biodiversität achten: Seit 2022 wurden gemeinsam mit der Heinz Sielmann Stiftung und Lieferanten über fünf Millionen Quadratmeter Lebensräume, unter anderem 800.000 Quadratmeter Blühflächen und 150.000 Quadratmeter Streuobstwiesen, geschaffen sowie 150.000 Quadratmeter Moore renaturiert. Das Bio-Angebot von Lidl in Deutschland ist auf über 900 Artikel insgesamt angewachsen - davon sind 292 Artikel von Bioland.- Gesundheit fördern: Der Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen ist um 2,5 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent angestiegen. Zudem umfasst das Sortiment rund 1.000 pflanzenbasierte Artikel, wobei ein pflanzlicher Warenkorb im Schnitt 18 Prozent günstiger ist als das tierische Pendant.- Fair handeln: Soziale Verantwortung lebt Lidl entlang der Wertschöpfungskette: In der Lieferkette: 100 Prozent des Kakaos für die Eigenmarken-Tafelschokoladen stammt aus Fairtrade-zertifiziertem Anbau, die seit Sommer 2026 durch ein Living-Income-Programm mit zusätzlichem Betrag ("Booster") für die Kakaobauern ergänzt werden. In der Gesellschaft: Das Gesamtspendevolumen für gemeinnützige Zwecke liegt bei über 3,8 Millionen Euro. Zusätzlich ist im Geschäftsjahr 2025 eine von den Kunden gespendete Summe von knapp 3,3 Millionen Euro aus der Lidl-Pfandspende an die Tafeln in Deutschland gegangen.Über den NachhaltigkeitsberichtDer Bericht umfasst das Geschäftsjahr 2025 vom 1. März 2025 bis zum 28. Februar 2026. Er wurde in Übereinstimmung mit den Sustainability Reporting Standards der Global Reporting Initiative (GRI) erstellt und als gemeinsamer Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen von Lidl in Deutschland veröffentlicht. Lidl veröffentlicht diesen Bericht auf freiwilliger Basis, um Stakeholdern und Kunden maximale Transparenz über seine Fortschritte zu bieten. Ausgewählte Nachhaltigkeitsinformationen wurden durch die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit begrenzter Sicherheit geprüft. Die Prüfung bezieht sich auf die im Bericht kenntlich gemachten ausgewählten Angaben, nicht auf den gesamten Bericht.Den Nachhaltigkeitsbericht 2025 und das Magazin "Nachhaltigkeit kompakt" finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/unsere-verantwortung/nachhaltigkeitsbericht-2025).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. 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