München (ots) -- Produktionen aus den Bereichen TV/ Plattform, Kino und Radio/ Podcast/ Audio dürfen auf die mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Jungen Medien-Preise hoffen- Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) stiftet das Preisgeld- LfA Förderbank Bayern unterstützt den WEISSEN ELEFANTEN- Nina Ploghaus (BR) moderiert die Verleihung am 16. Oktober 2026 im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN in Straubing- Zudem dürfen sich drei Schülerproduktionen auf ebenfalls dotierte WEISSE ELEFANTEN freuenDie Nominierten für den Jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT stehen fest. Die Jury, bestehend aus Barbara Schardt (Juryvorsitz), Produzent Christian Becker, Petra Fink-Wuest, Dr. Maya Götz (BR), Regisseurin Christine Hartmann, Gabriele Pfennigsdorf, Dr. Astrid Plenk (MDR), Hans Rambeck (Filmtage Bayerischer Schulen) und Tabea Werner (ARD) hat diese 11 Produktionen aus den Bereichen TV/ Plattform, Kino, Radio/ Podcast/ Audio ausgewählt:TV/ Plattformen- "Woozle Goozle: Wer regiert unser Land?", Wissensmagazin (RTL Studios im Auftrag von SUPER RTL)- "ECHT friends", Staffel 3, Jugendserie(Studio Zentral im Auftrag des ZDF)- "Die Eintracht und Ich", Staffel 1, Reality-Doku-Serie(Studio fiftynine im Auftrag von TOGGO/ SUPER RTL)- "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb", Dokumentation (Neue Flimmer im Auftrag des MDR/ARD Kultur, BR, RBB und HR für die ARD)Kino- "Pferd am Stiel" (Lieblingsfilm in Koproduktion mit ZDF und KiKa)- "Ab morgen bin ich mutig" (Zeitgeist Filmproduktion)- "Momo" (Rat Pack Filmproduktion)- "Der letzte Walsänger" (Telescope Animation)Radio/ Podcast/ Audio- "Das Geheimnis - Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten", Podcast (BR Klassik für ARD Sounds)- "Eltern getrennt: Wie kommen wir klar?" aus der Reihe "Mission magisches Tagesbuch", Podcast (SWR Planet Schule für ARD Sounds, Youtube)- "TOGGO Radio: Mitten in der Geschichte", TOGGO Radio(SUPER RTL)Das Preisgeld von insgesamt 5.000 EUR stiftet die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten. Zudem unterstützt die LfA Förderbank Bayern den Jungen Medien-Preis mit 3.000 EUR. Die WEISSEN ELEFANTEN werden am 16. Oktober 2026 im Rahmen der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN (15.-17.10.26) in Straubing vergeben. Moderiert wird die Preisverleihung ab 19 Uhr im Theater am Hagen von Nina Ploghaus. Sie moderiert seit April 2024 die Sendungen "Nina und die wilden Tiere" (BR/ KiKA) und "Nina und die Haustiere" (BR/ Das Erste).Im Anschluss wird der Film des noch geheimen Special-Guest der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN gezeigt, der beim anschließenden Publikumsgespräch spannende Einblicke in Konzeption und Produktion gibt.Medien-Club München e.V. stiftet den WEISSEN ELEFANT in drei Kategorien für SchülerproduktionenZu den FILMTAGEN BAYERISCHER SCHULEN werden jährlich über 120 Filme eingereicht. Eine Vorjury, die sich gleichermaßen aus Schüler:innen und Filmlehrer: innen zusammensetzt, nominiert 30 Filme für das Hauptprogramm und 10 Newcomer-Produktionen für den Horizonte-Block. Nach den Screenings stellen sich die jugendlichen Filmemacher:innen den Fragen eines fachkundigenPublikums, das sich aus 250 aktiv filmenden Schüler:innen aller Altersstufen und Schularten sowie ihren Lehrkräften aus ganz Bayern zusammensetzt. Neben den ebenfalls von Schüler:innen und Lehrer:innen moderierten Filmgesprächen bieten die Filmtage weitere Möglichkeiten zum intensiven Austausch rund um das Medium Film. So finden sich spontane Filmteams, um vor Ort am 66-Sekunden-Film-Wettbewerb teilzunehmen.Am letzten Tag der 49. Filmtage können sich die jugendlichen Filmemacher:innen in 11 Praxis-Workshops mit Profis aus den Bereichen Kamera, Licht, Regie, dokumentarische Interviewtechniken, Maske, Kampfchoreografie, Colour Grading, Animation wertvolle Tipps und Tricks holen. Schirmherr und Ehrengast der 49. Filmtage Bayerischer Schulen ist Daniel Sponsel, Präsident der HFF München.Krönender Abschluss der 49. FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN ist schließlich die feierliche Preisverleihung für die Schülerproduktionen am 17.10.26 gegen 13:30 im Theater am Hagen (https://www.theater-am-hagen.de/) in Straubing. In die Entscheidung der Hauptjury für die Verleihung der 14 Förderpreise aller Stifter und Förderer (s.u.) fließen neben der Qualität der Filme auch die zahlreichen Eindrücke aus den bereits erwähnten Filmgesprächen ein. Hier geht es zum Online-Programm der 49. Filmtage mit den nominierten Filmen: https://padlet.com/filmtage/49Drei der 14 Förderpreise für Schülerproduktionen stiftet hierbei der Medien-Club München e.V. in den folgenden Kategorien:- für einen formal oder/und technisch besonders gelungenen Film (500 EUR)- den "Publikumspreis Horizonte" (300 EUR)- die Publikumspreise des 66 Sek.-Wettbewerbs (250, 150, 100 EUR)Mit dem WEISSEN ELEFANTEN zeichnet der Medien-Club München e.V. seit 2001 herausragende Medien-Produktionen für Kinder und Jugendliche aus. Dieses Jahr findet die Verleihung wieder im Rahmen der FILMTAGE BAYERISCHER SCHULEN statt. Veranstaltet werden diese von der Landesarbeitsgemeinschaft Schultheater und Schulfilm in Bayern (LAG-TuF) sowie dem Verein "Drehort Schule e.V." (DOS), jährlich Mitte Oktober. Gastgebende Schule ist die Berufliche Oberschule (FOSBOS) Straubing.Über den Medien-Club München e.V.Über die Filmtage Bayerischer SchulePressekontakt:Medien-Club München e.V.Petra Fink-WuestStellv. Vorsitzendeinfo@medien-club-muenchen.deTel: 0151-61109353Original-Content von: Medien-Club München e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21247/6362021