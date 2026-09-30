Frankfurt am Main (ots) -Erfahrener Chair und Technologie-Manager begleitet die weitere europäische Wachstumsphase- Prof. Dr. Jan Kemper wird Chair des neu gegründeten Debtist Boards- Der erfahrene Chair und Technologie-Manager bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Skalierung und Transformation mit - unter anderem aus Führungsrollen bei Zalando, ProSiebenSat.1 und N26 sowie verschiedenen Board-Mandaten- Die Gründung des Boards folgt auf den abgeschlossenen Einstieg von Norvestor und stärkt die strategische Begleitung der weiteren europäischen ExpansionDebtist stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase und gründet nach dem Einstieg von Norvestor erstmals ein Board. Jan Kemper übernimmt als Chair den Vorsitz des neuen Gremiums. Der erfahrene Chair und Technologie-Manager hat unter anderem Zalando während seiner Skalierungs- und IPO-Phase begleitet, war Group CFO von ProSiebenSat.1 sowie CFO und COO von N26.Die Gründung des Boards folgt auf den im Juni 2026 abgeschlossenen Einstieg des nordischen Private-Equity-Investors Norvestor, der seitdem Mehrheitsgesellschafter von Debtist ist. Gemeinsam verfolgen Debtist und Norvestor das Ziel, die KI-basierte Plattform weiterzuentwickeln, die europäische Expansion voranzutreiben und die Strukturen des Unternehmens für weiteres Wachstum auszubauen.Erfahrung in Skalierung und Transformation von TechnologieunternehmenMit Jan Kemper gewinnt Debtist einen Chair mit langjähriger Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung wachstumsstarker Technologieunternehmen sowie in komplexen Finanzierungs- und Transformationsphasen.Kemper prägte von 2010 bis 2017 die Entwicklung von Zalando mit und begleitete als CFO unter anderem den Börsengang des Unternehmens im Jahr 2014. Anschließend war er von 2017 bis 2019 Group CFO von ProSiebenSat.1. Nach einer Station als Managing Director und CFO/COO bei Omio wechselte er 2021 als CFO zu N26 und übernahm dort 2022 zusätzlich die Position des COO. Seine Karriere begann Kemper im Investment Banking bei Credit Suisse und Morgan Stanley.Heute ist Kemper als Chair, Investor und Operating Partner für wachstumsstarke, gründer- und investorengetragene Unternehmen tätig. Unter anderem ist er Chair bei refurbed, Appinio und RYZON. Daneben ist er Senior Advisor bei McKinsey & Company und Honorarprofessor an der RWTH Aachen."Debtist hat in sehr kurzer Zeit eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und verbindet eine starke technologische Basis mit großem europäischen Marktpotenzial. Die nächste Phase wird darum gehen, das internationale Wachstum weiter zu beschleunigen und gleichzeitig die Strukturen zu schaffen, die diese Skalierung langfristig tragen - ohne dabei die unternehmerische Geschwindigkeit zu verlieren, die Debtist heute auszeichnet. Ich freue mich sehr darauf, die Gründer, das Management-Team und Norvestor auf diesem Weg zu begleiten." - Prof. Dr. Jan Kemper, Chair des Debtist BoardsNeues Board stärkt die strategische BegleitungDebtist wurde 2023 gegründet und hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der am schnellsten wachsenden Anbieter für digitales Forderungsmanagement und Inkasso in Europa entwickelt. Die eigene KI-basierte Plattform automatisiert große Teile des Forderungsmanagements und ermöglicht es Unternehmen, offene Forderungen digital und skalierbar zu bearbeiten.Mit dem neuen Board schafft Debtist eine zusätzliche Struktur für die langfristige strategische Entwicklung des Unternehmens. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die weitere Skalierung der Plattform, die Expansion in zusätzliche europäische Märkte und die Weiterentwicklung der organisatorischen Strukturen."Mit Jan Kemper gewinnen wir einen erfahrenen Unternehmer, Chair und Investor, der die Skalierung von Technologieunternehmen aus erster Hand kennt. Seine Erfahrung und sein strategischer Blick werden uns in der nächsten Wachstumsphase von Debtist wertvolle Impulse geben. Dazu passt es auch menschlich einfach: Jan ist offen, nahbar und bringt viel Begeisterung mit. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihm Debtist weiterzuentwickeln." - Matteo Benedetti, Co-Founder von DebtistDer Aufbau des Boards ist ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Debtist und Norvestor. Gemeinsam mit den Gründern verfolgt Norvestor das Ziel, Debtist zu einem führenden europäischen Anbieter für digitales Forderungsmanagement und Inkasso weiterzuentwickeln. Die Gründer Matteo Benedetti, Tony Zabel und Brandon Baumgarten treiben die weitere Entwicklung des Unternehmens auch nach der Transaktion gemeinsam mit Norvestor voran."Seit unserem Einstieg bei Debtist arbeiten wir gemeinsam mit den Gründern daran, die Voraussetzungen für nachhaltiges internationales Wachstum zu schaffen. Ein erfahrener Chair ist dabei ein wichtiger Baustein. Mit Jan gewinnen wir jemanden, der die Herausforderungen schnell wachsender Unternehmen aus eigener Erfahrung kennt und Debtist wertvolle strategische Impulse geben kann." - Anton Oliver, Partner bei Norvestor und Board Member bei DebtistÜber DebtistDebtist ist ein technologiegetriebenes Unternehmen für Forderungsmanagement und Inkasso, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die proprietäre, KI-basierte Plattform von Debtist ersetzt manuelle Prozesse durch eine vollständig digitale und hochautomatisierte Lösung, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt - von vorgerichtlichem Mahnwesen bis hin zur langfristigen Überwachung und Realisierung von Forderungen.Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die kontinuierliche Optimierung der Ansprache verbessert Debtist die Einziehungsquoten und stellt gleichzeitig regulatorische Konformität und Transparenz über verschiedene Märkte hinweg sicher. Debtist bedient mittelständische und große Unternehmen und ist aktuell in Deutschland, den nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich aktiv.Mehr erfahren unter: www.debtist.comPressekontakt:Debtist GmbHMarketing & PRLaura SchottTaunustor 1D - 60310 Frankfurt am MainE: l.schott@debtist.dehttps://www.debtist.com/Original-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178729/6362020