Erfurt (ots) -Die Highlights im Überblick:- Ab sofort Alle Folgen: "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft"- Ab 1. Oktober 2026 Neue Staffel: "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage"- Ab 7. Oktober 2026 Premiere: "Der Prank - April, April!"- Ab 7. Oktober 2026 Alle Staffeln: "Find me in Paris"- Ab 16. Oktober 2026 Premiere: "Gifted - Geheime Gaben"- Ab 21. Oktober 2026 Neue Folgen: "besseresser Kids"- Ab 21. Oktober 2026Premiere: "Go for It!"- Ab 30. Oktober 2026 Neue Dokus: "STORY TIME"Alle Folgen "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" (ARD/MDR/WDR/SWR), ab sofortAnimationsserie | UT, AD, DGS | für Grundschulkinder und FamilienLeipzig im Jahr 1989 - Deutschland geteilt in Ost und West. Noch kümmert das die zwölfjährigen Freundinnen Fritzi und Sophie wenig - bis Sophie mit ihrer Mutter in den Westen flüchten muss. Fritzis Versuch, Sophie wenigstens ihren Hund Sputnik zu bringen, scheitert an der scharf bewachten Grenze. Ihr wird klar: Nur der Kampf für Freiheit in ihrem Land kann die beiden wieder zusammenbringen.- Wo schauen? Die achtteilige Animationsserie zur Friedlichen Revolution ist ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Neue Staffel "Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" (MDR), ab 1. Oktober 2026Doku-Serie | UT, AD | für PreteensSechs Teenager aus ganz Deutschland erleben den Zoo-Alltag in Leipzig, Dresden und Gera hautnah. Sie helfen bei der Tierpflege, engagieren sich für den Artenschutz und wachsen in ihrer gemeinsamen WG als Team zusammen.- Wo schauen? Die 4. Staffel ist ab 1. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.- Tipp: Begleitend zur neuen Staffel startet mit "Das wilde Tier-Quiz" ein neues Angebot in der KiKA-Quiz App (https://www.kika.de/ueber-kika/quiz-app-112). Rund 300 Fragen führen durch die faszinierende Welt der Tiere und liefern spannende Fakten. Wer weiß schon, dass Tomatenfrösche Zähne besitzen oder Otter ihren Lieblingsstein ein Leben lang behalten.Premiere "Der Prank - April, April!" (KiKA/MDR/BR/HR), ab 7. Oktober 2026Spielfilmkomödie | UT, AD | für Grundschulkinder & PreteensEin aus dem Ruder laufender Aprilscherz des chinesischen Gastschülers Xi Zhou katapultiert Lucas Roosen und seine Familie aus dem Alltag. Der eigentlich harmlose Prank wird zum Ausgangspunkt einer irrwitzigen Verfolgungsjagd, die planlose Polizisten, Gangsterrapper und Muskelprotze auf den Plan ruft, einen Schutzgelderpresserring auffliegen lässt und eine Liebe gefährdet.- Wo schauen? Die turbulente Komödie aus der Initiative Der besondere Kinderfilm ist ab 7. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Alle Staffeln "Find me in Paris" (ZDF), ab 7. Oktober 2026Tanzserie | UT | für Grundschulkinder & PreteensLena ist eine junge russische Prinzessin, die im Jahre 1905 inkognito, unter einem fremden Namen, eine Ausbildung an der Pariser Ballettschule beginnt. Ein mysteriöses Ereignis katapultiert sie ins Jahr 2018. Dort muss sie sich nicht nur erneut und unter vollkommen anderen Vorzeichen als Tänzerin beweisen, sondern auch hinter das Geheimnis ihrer Zeitreise kommen.- Wo schauen? Alle drei Staffeln der Tanzserie sind ab 7. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.Premiere "Gifted - Geheime Gaben" (NDR), ab 16. Oktober 2026Fantasy-Serie | UT | für PreteensEmily wird in die geheimnisvolle Klasse 209 aufgenommen, in der Jugendliche mit übernatürlichen Fähigkeiten lernen. Als sie mit ihren neuen Freund*innen die rätselhafte Margery aus einem unterirdischen Gefängnis befreit, gerät alles aus dem Gleichgewicht. Denn Margery stammt aus einer anderen Zeit und ihre mächtigen Illusionskräfte wecken einen uralten Konflikt, der die Jugendlichen vor große Herausforderungen stellt.- Wo schauen? Die zehnteilige Serie ist ab 16. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zu sehen.Neue Folgen "besseresser Kids" (ZDF), ab 21. Oktober 2026Factual-Reihe | UT | für Grundschulkinder & PreteensÜbergewicht, Schönheitsdruck und Essstörungen: Sebastian Lege zeigt gemeinsam mit Medfluencer Doc Felix, wie ein gesundes Körpergefühl entsteht. Lege nimmt auch die bei Kids beliebten Snacks, Protein-Drinks und viralen Food-Hypes unter die Lupe und führt vor, wie man günstig und schnell gutes Essen für mehrere Tage zubereiten kann.- Wo schauen? Ab 21. Oktober 2026 gibt es immer mittwochs zwei neue Folgen auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html).Premiere "Go for It!" (BR/NDR), ab 21. Oktober 2026Doku-Reihe | UT | für PreteensDie neue Doku-Serie "Go for It!" begleitet Kinder und Jugendliche beim Streetsport und zeigt, wie sie an Herausforderungen wachsen und ihren Platz im Team finden. Außerdem vermittelt die Reihe Wissenswertes über die Streetsportarten Breaking, Streetball, Skaten und Kickboxen.- Wo schauen? Alle Dokumentationen zu Breaking und Streetball sind ab 21. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Neue Dokus "STORY TIME" (SWR/Radio Bremen), ab 30. Oktober 2026Doku-Reihe | UT | für PreteensEin steigender Meeresspiegel, verheerende Waldbrände, schmelzende Gletscher, zunehmende Wasserknappheit: Was diese Entwicklungen für junge Menschen bedeuten, die durch die Folgen des Klimawandels ihre Heimat verloren haben, welche Herausforderungen sie bewältigen müssen und wie sie trotz schwerer Einschnitte Zuversicht bewahren, zeigen vier neue "STORY TIME"-Dokumentationen bei KiKA.- Wo schauen? Alle vier Dokumentationen sind ab 30. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar.Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/presse-plus/streaming-newsletter/neues-kikaninchen-welt-100.html).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6362039