München (ots) -Neue Form, mehr Saftigkeit, noch mehr Auswahl: Der McChicken zeigt sich jetzt erstmals rund und in mehreren Varianten. Neue McWings mit Signature McWings Dip und weitere Produktneuheiten bringen zusätzliche Abwechslung ins Angebot. Damit entwickelt McDonald's Deutschland das Chicken-Angebot weiter, das das Unternehmen Anfang des Jahres mit einer neuen Kampagne und Plattform stärker in den Fokus gerückt hat.Fans und Foodies aufgepasst: Ab dem 30. September zeigt sich einer der bekanntesten Chicken-Klassiker von McDonald's Deutschland in einem neuen Look: Der McChicken wird rund! Doch nicht nur optisch bekommt der Klassiker ein Upgrade - er ist jetzt noch saftiger und sorgt für ein noch intensiveres Geschmackserlebnis. Für noch mehr Auswahl bekommt der Klassiker zeitgleich zwei neue Begleiter: Der McChicken Bacon Deluxe und der McChicken Aioli Style erweitern das Angebot für limitierte Zeit um zwei neue Geschmacksvarianten. So entwickelt McDonald's einen bekannten Favoriten weiter und schafft gleichzeitig neue Gründe, den McChicken immer wieder neu zu entdecken.Wer es etwas würziger mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Der neue McCrispy Chili Cheese Bacon ergänzt die Chicken-Auswahl um eine herzhaft-pikante Variante.Doch Chicken kann noch mehr als Burger: Mit den neuen McWings rückt ein weiteres Produkt-Highlight ins Rampenlicht. Außen knusprig, innen saftig, wahlweise als 3er oder 5er Variante schmecken sie am besten in Kombination mit dem neuen würzigen Signature McWings Dip.Für noch mehr Momente zum Teilen erweitert McDonald's die Chicken-Auswahl außerdem um zwei neue Boxen: Die Chicken Box kombiniert drei McWings mit zwölf Chicken McNuggets, während die Signature ChickenBox die Kombination um den neuen Signature McWings Dip im extra großen Cup ergänzt.Immer goldrichtigMcDonald's baut damit das Chicken-Angebot mit neuen Produkten und Upgrades beliebter Klassiker als Plattform weiter aus. Kommunikativ und visuell knüpft die Kampagne nahtlos an die Werbekampagne "Immer Goldrichtig" von Anfang des Jahres an. Der neue Flight führt den Look & Feel sowie den Kampagnenclaim konsequent weiter. Der Claim steht dabei für mehr als die passende Chicken-Auswahl: Es geht um die besonderen Momente im Alltag, in denen einfach alles zusammenpasst - der richtige Zeitpunkt, die richtige Stimmung, die richtigen Menschen und natürlich der richtige Geschmack. Genau für diese Momente bietet McDonald's jetzt noch mehr Chicken-Auswahl.Die große Chicken-DebatteWie viel Dip ist die perfekte Menge und darf man Wings eigentlich mit Messer und Gabel essen?Weil es gerade bei Wings bekanntlich ganz persönliche Vorlieben gibt, wie man sie isst, macht McDonald's Deutschland die neuen McWings zum Mittelpunkt der Social-Kommunikation. Unter dem Gedanken "The Chicken Debate" greift die Marke gemeinsam mit Creators die kleinen Glaubensfragen rund ums Wings-Essen auf und lädt die Community zum Mitdiskutieren ein. Die Auflösung: Ob ordentlich, chaotisch oder ganz nach den eigenen Regeln - beim Chicken-Genuss gibt es kein Richtig oder Falsch.Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Cobblestone, Regie führte James F. Cotton.Link zum TVC: https://youtu.be/tzJ5tUxcDJAMehr zur neuen Chicken Plattform bei McDonald's Deutschland erfahren Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/immergoldrichtig.htmlÜber McDonald's Deutschland: Seit 55 Jahren ist McDonald's fester Teil des Alltags in Deutschland. Gemeinsam mit über 200 mittelständischen Franchise-Nehmer:innen begrüßt das Unternehmen heute in knapp 1.400 Restaurants täglich fast 1,9 Millionen Gäste. Rund 64.000 Mitarbeiter:innen aus 160 Nationen machen McDonald's zum größten Arbeitgeber der deutschen Gastronomiebranche. Seit der Eröffnung des ersten Restaurants 1971 vor mehr als fünf Jahrzehnten setzt das Unternehmen auf starke Lieferpartnerschaften und unterstützt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mehr erfahren. (https://www.mcdonalds.com/content/dam/sites/de/nfl/better-m/gaestebroschuere-2025.pdf)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/6362038