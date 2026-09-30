Köln (ots) -Wer sich mit Wein zum Trinken oder zum Investieren beschäftigt, kommt schnell auf die klassischen Anbauregionen wie die Champagne, Bordeaux oder die Toskana. Doch ganz heimlich haben auch andere Gebiete seltene und edle Tropfen kreiert, die sich lohnen können, geschmacklich und finanziell."Kalifornien, Spanien oder sogar das Piemont produzieren spannende Weine, die kaum jemand kennt - wer jetzt zuschlägt, hat nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern vielleicht einen echten Renditebringer im Weinschrank", sagt Tristan Berghaus vom Kölner Weinspezialist Berghaus & Cie. In diesem Beitrag verrät er seine Geheimtipps und erklärt auch, wie man damit sogar Geld verdienen kann.Das stille Beben: Neue Regionen fordern die Elite herausDer Markt für erstklassige Weine ist längst kein exklusiver Club mehr, in dem nur die französischen Giganten Mitglied sein dürfen. Moderne Anbaumethoden, der Klimawandel und eine neue Generation ambitionierter Winzer haben eine Welle von hochwertigen Weinen aus Regionen hervorgebracht, die bis vor Kurzem nur Insidern bekannt waren."Auch das Piemont oder Spanien produzieren unglaublich spannende Weine - und das oft zu Einstiegspreisen, die noch viel Potenzial bergen", erklärt Tristan Berghaus. Er ist überzeugt, dass die momentane Unterschätzung dieser Weine sie zu einer idealen Investitionsmöglichkeit macht.Drei Experten-Empfehlungen: Die Investment-Hotspots im DetailDer Reiz dieser "geheimen Tropfen" liegt laut Berghaus nicht nur in ihrer geschmacklichen Qualität, sondern vor allem in ihrer Preisentwicklung. Während gereifte Weine aus Bordeaux oder Burgund bereits astronomische Preise erzielen, starten die Newcomer von einem niedrigeren Niveau. Das Timing ist entscheidend.1. Barolo: Der "neue Burgunder" mit WachstumspotenzialItaliens Piemont, die Heimat des Barolo, erlebt eine stille Revolution. Gewonnen aus der anspruchsvollen Nebbiolo-Traube, liefert Winzer aus Jahrhunderte alten Familien heute Weine, die mit ihrer Finesse und ihrem Terroir-Ausdruck stark an die Eleganz der burgundischen Pinot Noir-Weine erinnern - aber zu einem Bruchteil der Kosten. Da die Preise für Top-Burgunder in schwindelerregende Höhen gestiegen sind, suchen Sammler und Investoren händeringend nach dem nächsten großen Ding, das in puncto Komplexität und Lagerfähigkeit mithalten kann. Der Barolo, insbesondere aus den berühmten Cru-Lagen wie Monfortino, füllt diese Lücke perfekt. Experten sprechen von einer neuen Preisparität in den kommenden Jahren, was Barolo-Investoren jetzt hohe prozentuale Gewinne verspricht.2. Spanien: Vega Sicilia als Maßstab für globale ExzellenzSpanien hat sich endgültig in der obersten Liga der Weinwelt etabliert. Ein deutliches Zeichen dafür ist die Platzierung von Vega Sicilia - der ikonischen Bodega aus der Ribera del Duero - auf Platz 1 des Power 100 Rankings, welches die globale Performance von Weinmarken bewertet. Das beweist, dass spanische Top-Weine nicht nur qualitativ, sondern auch in puncto Liquidität und Nachfrage die Weltspitze anführen. Der spanische Spitzenwein bietet im Vergleich zu französischen Pendants ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis und stellt eine Diversifizierung im Portfolio dar. Der Erfolg von Vega Sicilia zieht das gesamte Erscheinungsbild des Landes nach oben.3. Napa Valley: Screaming Eagle zum "besten Einstiegspreis des Jahrzehnts"Das kalifornische Napa Valley ist die unangefochtene Heimat von kultigen Cabernet Sauvignon-Weinen, wobei der Screaming Eagle an der Spitze der Prestige-Pyramide thront. Die Region kämpft seit Jahren mit verheerenden Waldbränden, die ganze Weingüter zerstörten und die Erträge drastisch reduzierten - Stichwort Rauchschaden (Smoke Taint). Dies hat die Produktion bestimmter Jahrgänge extrem limitiert, was den Druck auf die Preise älterer, unversehrter Jahrgänge massiv erhöht.Aktuelle Marktdaten zeigen, dass die Preise für jüngere Jahrgänge dieses Kultweins sich momentan auf einem attraktiven Niveau präsentieren. Sammler und Investoren sehen in Screaming Eagle das Barometer für den gesamten US-Weinmarkt. Diese derzeitige Preissituation ist eine einmalige Kaufgelegenheit! Wer ältere, gesicherte Jahrgänge besitzt, hält einen echten Schatz, dessen Seltenheit durch die Umweltkatastrophen nur noch zementiert wird.Fazit: Wein als Renditebringer - Wie man jetzt vom Nischenmarkt profitiertDie drei vorgestellten Investment-Hotspots zeigen einen klaren Trend: Der Weinmarkt demokratisiert sich und öffnet sich kontinuierlich weiter. Die klassischen Regionen bleiben die stabilen Säulen eines Portfolios, aber der größte Zugewinn winkt bei intelligent ausgewählten Außenseitern oder unterbewerteten Ikonen.Tristan Berghaus rät zu einer klaren Strategie:1. Diversifizieren Sie das Risiko: Setzen Sie nicht nur auf die Top-Lagen aus Bordeaux, sondern nutzen Sie die Lücken. Die spannende Renditeaussichten kommen von den relativ niedrigen Anfangspreisen der neuen Stars wie Barolo oder den derzeit attraktiven Einstiegspreisen von Kultweinen wie Screaming Eagle.2. Achten Sie auf die Kritiker-Scores: Obwohl Kritiker-Ratings nicht alles sind, treiben sie den Sekundärmarkt an. Ein Wein, der von einem führenden Kritiker eine Bewertung von 100 Punkten erhält, kann einen unmittelbaren Preisanstieg erfahren. Anleger müssen diese Urteile frühzeitig verfolgen und schnell handeln.3. Der Faktor Lagerung: Ein Wein ist nur so viel wert wie seine Lagerung. Nur Weine mit makelloser Provenienz im Originalgebinde - idealerweise direkt aus einem professionellen Zollfreilager - erzielen beim Weiterverkauf Höchstpreise.Über Peter Irnich und Tristan A. Berghaus:Tristan Berghaus und Peter Irnich sind Geschäftsführer der Berghaus & Cie. GmbH, einem führenden Anbieter für Weininvestments. Mit ihrer Wein-Expertise und langjähriger Investmenterfahrung ermöglichen sie privaten Anlegern den Zugang zu den exklusivsten Weinen der Welt. Ihr Ziel ist es, Fine Wine als renditestarke Ergänzung zu klassischen, krisenfesten Anlageklassen zu etablieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.berghauscie.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deBerghaus & Cie. GmbHGottfried-Hagen-Straße 2251105 KölnTelefonnummer: +49 221 292432 70E-Mail: info@berghauscie.deWebsite: www.berghauscie.deOriginal-Content von: Berghaus & Cie. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180492/6362043