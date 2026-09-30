Nur rund jeder zweite Fernverkehrszug in Deutschland kommt pünktlich an. Delay Bahn hilft dabei, die Zuverlässigkeit von Verbindungen schon vor dem Buchen zu prüfen, und zeigt Züge jetzt auch in Echtzeit an. Wer regelmäßig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kennt Frust und kurzfristige Planänderungen nur zu gut. Die Gründe für Verspätungen oder komplette Zugausfälle sind zahlreich und reichen von defekten Weichen über Baustellen bis zur verspäteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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