Linz (www.anleihencheck.de) - Die polnische Zentralbank bewegt sich angesichts der zuletzt gestiegenen Inflation zunehmend in eine restriktivere Richtung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwar gelte eine Zinserhöhung kurzfristig noch als unwahrscheinlich, weitere Senkungen vor Jahresende würden jedoch praktisch ausgeschlossen. Mehrere Mitglieder des geldpolitischen Rats würden inzwischen Zinserhöhungen ins Gespräch bringen, insbesondere falls die Inflation über 4% bleibe und höhere Energiepreise sowie Risiken aus dem Nahen Osten den Preisdruck verstärken würden. Die im November aktualisierten Inflationsprognosen könnten dabei den entscheidenden Auslöser liefern. (30.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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